Avertismentul transmis de Papa Francisc: „Trăim un al treilea război mondial pe bucăţi”

Papa Francisc atrage atenția într-un recent interviu că omenirea se confruntă cu un al treilea război mondial “pe bucăţi”. Suveranul pontif a făcut această declarație cu referire la ce se întâmplă în Ucraina:

Papa Francisc, despre războiul din Ucraina

“Cel din Ucraina ne mişcă mai mult pentru că este aproape, însă Siria se află de 13 ani într-un război teribil. Yemenul, de câţi ani? Myanmar, peste tot în Africa, lumea este în război. Doare atât de tare, doare atât de mult”, a spus Papa Francisc la începutul interviului exclusiv acordat postului italian Canale 5, interviu intitulat „Crăciunul pe care mi l-aş dori”, potrivit .

În continuarea interviului, Pontiful a amintit de ceremonia la care a participat la Redipuglia, în 2014, cu ocazia împlinirii centenarului declanşării Primului Război Mondial. „În 2014, când am fost în Redipuglia, am plâns. Am plâns! Era cu ocazia centenarului războiului. Nu-mi venea să cred vârsta oamenilor care muriseră”. „Războiul distruge, distruge mereu”, a continuat Papa, vorbind despre „nebunia” războiului.

„Apoi în fiecare an de 2 noiembrie merg la cimitir. Într-un an am fost la cimitirul din Anzio, unde sunt înmormântaţi soldaţii americani. Am văzut vârsta băieţilor şi am plâns. Dar cum se poate aşa ceva? Cum de se distrug vieţi la acea vârstă? Războiul este ca o mistică a distrugerii”.

Papa Francisc a condamnat războiul, precizând că o agresiune va duce la o altă agresiune:

„Nu înţeleg, războiul distruge. Uneori mă gândesc la mamele cărora le sună poştaşul la uşă: „Doamnă, o scrisoare pentru dumneavoastră. Doamnă, avem onoarea să vă spunem că sunteţi mama unui erou”. Da, mamei îi rămâne din fiul ei doar acea scrisoare. Războiul este o nebunie, el distruge mereu”, adaugă Papa Francisc. „Şi tu spui acum că asta e cruzime, pentru că o agresiune duce la altă agresiune, şi apoi la alta, şi alta. Se continuă aşa. Se distruge ca într-un joc. Apoi mai sunt foametea şi frigul, războiul poate aduce atât de multe lucruri, el distruge”.

Momente emoționant cu Papa Francisc

Momente emoționante cu Papa Francisc în timpul unei ceremonii la Roma. Papa Francisc nu şi-a putut reţine lacrimile în timp ce evoca războiul din Ucraina.

Cu prilejul unei tradiţionale ceremonii omagiale dedicate Fecioarei Maria în cadrul sărbătorii Imaculata Concepţie, zi de sărbătoare legală în Italia, papa Francisc a mers în cursul după-amiezii de joi în apropiere de Piaţa Spaniei, până în faţa statuii Fecioarei Maria, care este instalată în vârful unei soclu înalt.