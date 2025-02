Avion răsturnat după o aterizare forțată pe aeroportul din Toronto. 15 persoane sunt rănite (VIDEO)

grav a avut loc, luni, în Toronto, iar autoritățile au fost nevoite să intervină de urgență.

Airlines care sosea de la Minneapolis în Toronto s-a răsturnat în timpul aterizării. Toți pasagerii și echipajul au fost găsiți și evacuați, dar 15 persoane au fost rănite, printre care și un copil, fiind transportate la spital, după cum a transmis serviciul de paramedici, conform

The snow is still falling at the airport.

Since it started yesterday, we’ve already had 12.2 cm of snow accumulate as of 8 a.m. The latest forecast shows we could see an additional 15 cm today.

In total, we’ve had 53.6 cm of snow this past week. To put that into perspective,…

