Banca Mondială spune că reconstrucția Ucrainei devastată de război costă cel puțin 411 miliarde de dolari

Banca Mondială a declarat că cifra de 411 miliarde de dolari în următorii 10 ani ar trebui să fie considerată un minim, deoarece războiul continuă.

Un raport al Băncii Mondiale a estimat că Ucraina va avea nevoie de cel puțin 411 miliarde de dolari în următorii 10 ani pentru a se recupera și reconstrui în urma războiului purtat de Rusia în această țară, iar doar factura pentru curățarea molozului din orașele devastate se ridică la 5 miliarde de dolari.

Raportul publicat miercuri a precizat că estimările „ar trebui considerate ca fiind minime, deoarece nevoile vor continua să crească atât timp cât războiul continuă”.

Estimarea de 411 miliarde de dolari făcută în comun de guvernul ucrainean, Banca Mondială, Comisia Europeană și Organizația Națiunilor Unite, înseamnă o creștere față de cele 349 de miliarde de dolari estimate într-un raport publicat în septembrie.

Reconstrucția Ucrainei „va dura mai mulți ani”, a declarat miercuri vicepreședintele Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, Anna Bjerde.

Raportul calculează daune directe de 135 de miliarde de dolari pentru clădiri și infrastructură până în prezent, fără a lua în calcul consecințele economice mai ample ale conflictului care durează de mai bine de un an.

Fondul Monetar Internațional a declarat marți că va împrumuta Ucraina cu 15,6 miliarde de dolari.

