Baraj rupt în Rusia: Zeci de mii de oameni evacuați din calea apelor (VIDEO)

Un s-a rupt vineri în oraşul Orsk, situat în munţii Urali din Rusia. Potrivit serviciilor de urgență locale, evacuarea populaţiei este în curs de desfășurare, iar autoritățile se luptă să gestioneze situația.

Serviciile locale de urgență depun eforturi pentru evacuarea locuitorilor și consolidarea barajului, care se află la aproximativ 1.800 km est de Moscova, la granița cu Kazahstanul.

Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă din Rusia a avertizat că până la 4.000 de case, locuite de aproximativ 10.000 de oameni, ar putea fi în urma ruperii barajului din Orsk.

Orașul, cu o populație totală de aproximativ 230.000 de locuitori, se confruntă acum cu amenințarea iminentă a inundațiilor, potrivit .

Imagini neverificate care circulă pe rețelele sociale arată cum cum apa ţâşneşte printr-o spărtură a unui mal de pământ de mică înălţime. Autoritățile au stabilit șase puncte de evacuare pentru rezidenți, iar echipajele lucrează fără oprire pentru a face față situației de urgență.

În timp ce evacuările sunt în desfășurare în Orsk, în regiunea Orenburg a fost declarată stare de urgență. În ultimele zile, 3.500 de persoane au fost ajutate de autorități la nivel național.

Regiunea Orenburg și zonele învecinate din Urali și Kazahstan au fost grav afectate de inundații în ultima perioadă.

