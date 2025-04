Bărbat din Indonezia, tras în râu de un crocodil și sfâșiat. „Poate că ar fi fost în viață dacă nu l-am fi invitat să vină cu noi”

Un de 49 de ani a murit după ce a fost tras în apă de un și sfâșiat, în . El era cu prietenii săi și căutau scoici, scrie .

Ce s-a întâmplat

Bărbatul a fost ucis de un crocodil în timp ce colecta scoici dintr-un râu, într-o zonă izolată. Totul s-a întâmplat sub ochii prietenilor cu care era acesta.

Crocodilul a prins torsul bărbatului în fălci și l-a tras sub apă. Prietenii aflați cu el în râu au încercat să îl scoată la suprafață, însă fără succes.

„Ceilalți săteni au intrat în râu, iar eu am ales să rămân pe mal. La scurt timp după ce am ajuns, am văzut o agitație în mijlocul râului. Deodată, un crocodil a ieșit la suprafață și l-a atacat pe Sarangadi”, a declarat Asdar, prietenul victimei.

Bărbatul nu ieșea, în general, să caute scoici. „Nu făcea parte din rutina lui. Poate că ar fi fost în viață dacă nu l-am fi invitat să vină cu noi”, a adăugat Asdar.

Corpul bărbatului a fost căutat o noapte întreagă. În cele din urmă, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost descoperit în apropiere de gura râului și returnat familiei îndurerate.

Autoritățile au emis un avertisment pentru locuitorii din zonă, din cauza riscului crescut de noi atacuri.