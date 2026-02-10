Traian Băsescu a catalogat drept o șarlatanie Consiliul pentru Pace condus de președintele american Donald Trump și și-a manifestat speranța că Nicușor Dan nu va lua parte la așa ceva. România la prima reuniune a acestui Consiliu, pe 19 februarie, dar șeful statului nu a luat încă o decizie.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Ce spune Băsescu despre Consiliul de Pace al lui Trump

„Consiliul pentru pace… Deci folosesc cu toată responsabilitatea termenul șarlatanie și, sigur, și în România sunt slugi ale șarlatanilor care susțin poveste asta. Să ne aducem aminte că acest Consiliu pentru Pace s-a înființat printr-o decizie a Consiliului de Securitate, deci e blagoslovit de ONU, pentru Gaza. Dl Trump profită și deturnează pur și simplu o decizie a ONU și-și face un comitet privat, un consiliu pentru pace privat. Niciodată Consiliul pentru Pace n-a vizat pacea lumii, ci a fost înființat pentru Gaza!

Mai mult, șarlatanii mai mici de la noi nu spun că Trump a anunțat că e președintele acestui Consiliu nu în numele Americii, ci în nume propriu, că el vrea să gestioneze Consiliul ca persoană privată, după ce-și termină mandatul.

În situația asta, cheamă la adunare găinile internaționale să-i , ca dânsul să decidă ce se face cu miliardele pe care prostimea internațională le pune la picioarele domniei sale pentru un zâmbet”, a declarat fostul președinte, pentru B1 TV.

Băsescu speră ca Nicușor Dan să nu meargă la Consiliul lui Trump

„Eu vreau să cred că președintele României nu va fi la acest Consiliu și ne vom respecta blazonul de a fi susținători ai dreptului inetrnațional, al ordinii internaționale așa cum a fost ea stabilită după al Doilea Război Mondial, cu prevalența legii în fața forței. Deci vreau să cred că nu vom încuraja acest vremelnic președinte al Americii și trebuie să reținem că America e altceva decât Trump”, a mai afirmat Traian Băsescu.