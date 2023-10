Biden încearcă să combine ajutorul financiar pentru Ucraina cu cel pentru Israel, pentru a trece legea de apărare de urgență. Republicanii îl critică pentru transferul de arme din Israel spre Ucraina

Administrația Biden lucrează în culise cu liderii senatoriali din ambele partide pentru a combina într-o singură lege ajutorul american pentru Israel și ajutorul pentru Ucraina, sperând să folosească urgența primului pentru a depăși opoziția republicană din Cameră față de cel de-al doilea. Dar există riscul ca această strategie să afecteze capacitatea SUA de la a sprijini ambele eforturi, arată .

Se vorbește de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina și alte câteva pentru Israel

Luni, liderul minorității din Senat, Mitch McConnell (R-Ky.), a lansat ideea ca Congresul să adopte în următoarele săptămâni o singură mare lege de urgență privind cheltuielile pentru apărare, care să acopere Israelul, Ucraina și Taiwanul.

Deși nu a oferit o estimare în dolari în editorialul său din Wall Street Journal, McConnell a indicat că sumele ar fi mari și ar trebui să includă, de asemenea, fonduri pentru ca armata americană să își refacă stocurile și „să extindă și să modernizeze propriile noastre stocuri de arme”.

Legislatorii discută adăugarea a peste 60 de miliarde de dolari pentru finanțarea Ucrainei (suficient pentru Kiev, să reziste un an întreg luptelor), alături de ceea ce se așteaptă să fie câteva miliarde de dolari pentru nevoile israeliene în războiul din Gaza.

Ideea este de a adopta un proiect de lege comun de finanțare în Senat și de a le prezenta apoi republicanilor din Cameră, sceptici față de Ucraina, posibilitatea de a le aproba sau de la le respinge pe amândouă.

Republicanii care nu mai doresc să finanțeze Ucraina se opun deja ideii de a combina cele două ajutoare. „Israelul se confruntă cu o amenințare existențială. Orice finanțare pentru Ucraina ar trebui să fie redirecționată imediat către Israel”, a postat luni senatorul Josh Hawley (R-Mo.) pe X, fostul Twitter.

La mai puțin de 10 minute după ce Hawley a făcut declarația sa, Heritage Foundation, un think tank conservator, a postat un text în care susține că Congresul ar trebui să ia în considerare și să voteze separat finanțarea pentru Israel și Ucraina.

Actuala lege temporară de finanțare guvernamentală expiră la sfârșitul lunii noiembrie și atunci este și termenul limită pentru aprobarea ajutorului american pentru Ucraina

Între timp, scepticii privind Ucraina și personalul de top al Heritage din domeniul politicii externe au susținut că transferurile din stocurile de echipamente militare americane din Israel către Ucraina au fost în detrimentul Israelului.

Candidatul prezidențial republican Vivek Ramaswamy s-a alăturat luni acestui cor, susținând că decizia administrației Biden de a trimite muniție din stocurile americane din Israel în Ucraina „nu a fost o idee prea bună”.

De fapt, ideea că transferurile de echipamente militare americane din Israel către Ucraina au afectat efortul de război israelian nu este susținută de dovezi. După cum explică un raport al Congressional Research Service, administrația Biden a dat Ucrainei aproximativ 300.000 de cartușe de artilerie de 155 de milimetri din stocurile americane din Israel.

În același timp, au fost achiziționate muniții sud-coreene pentru a reface stocurile americane. Iar Statele Unite își intensifică rapid producția acestor muniții.

În plus, cei care susțin că Ucraina ar trebui să primească în continuare ajutor financiar, spun că Kievul nu cere tipurile de arme de care Israelul va avea cea mai mare nevoie în săptămânile și lunile următoare.

De exemplu, armata israeliană are nevoie urgentă de mai multe rachete de interceptare pentru sistemul său Iron Dome (pe care Ucraina nu îl are) și de bombe inteligente pentru forțele sale aeriene (Ucraina are foarte puține avioane).

Actuala lege temporară de finanțare guvernamentală expiră la sfârșitul lunii noiembrie. Acesta este, de asemenea, termenul limită pentru aprobarea ajutorului american pentru Ucraina. Camera va simți presiunea de a aproba rapid un proiect de lege de finanțare Israel-Ucraina dacă Senatul îl trimite. Dar este o strategie cu risc ridicat.