Povestea neștiută a Antoniei. De unde moștenește talentul

Antonia a vorbit deschis despre originile sale, recunoscând că nu și-a întâlnit niciodată părintele natural. Deși este una dintre cele mai mari vedete din România, cântăreața a păstrat acest capitol ascuns până acum.

„Cred că de la tatăl meu adevărat… dar nu vreau să spun mai mult. Nu l-am întâlnit niciodată. A cam părăsit-o pe mama în timp ce era gravidă”, a mărturisit Antonia în podcastul lui Horia Brenciu.

Cine i-a fost alături în copilărie

Deși tatăl biologic a lipsit, Antonia nu a crescut fără o figură paternă care să o ghideze. La doar câteva luni după naștere, în viața ei a apărut un alt bărbat care și-a asumat rolul de părinte cu normă întreagă.

„Tatăl meu care m-a crescut a venit în viața mea destul de… Cred că aveam 10 luni. Deci am avut figură paternă, doar că nu știu eu cine e tatăl meu adevărat. Adică acum știu cine e, dar atunci nu știam, până la un anumit punct. După am aflat, dar sunt ok”, a declarat artista.

De ce nu a vrut Antonia să i-a legătura cu tatăl ei biologic

Chiar dacă ulterior a aflat identitatea tatălui său biologic, Antonia a ales să nu inițieze nicio legătură cu acesta. Ea a dat dovadă de o maturitate remarcabilă, explicând că este complet împăcată cu trecutul și că nu simte niciun gol interior care să trebuiască umplut, scrie .

„Acum știu cine este, dar sunt ok. Bine că știu cine e, dar nu mă interesează", a declarat Antonia la podcastul lui Horia Brenciu.