Povestea neștiută a Antoniei a fost dezvăluită recent de artistă, care a mărturisit că tatăl ei biologic a ales să plece din familie încă de când mama ei era însărcinată.
Antonia a vorbit deschis despre originile sale, recunoscând că nu și-a întâlnit niciodată părintele natural. Deși este una dintre cele mai mari vedete din România, cântăreața a păstrat acest capitol ascuns până acum.
„Cred că de la tatăl meu adevărat… dar nu vreau să spun mai mult. Nu l-am întâlnit niciodată. A cam părăsit-o pe mama în timp ce era gravidă”, a mărturisit Antonia în podcastul lui Horia Brenciu.
Deși tatăl biologic a lipsit, Antonia nu a crescut fără o figură paternă care să o ghideze. La doar câteva luni după naștere, în viața ei a apărut un alt bărbat care și-a asumat rolul de părinte cu normă întreagă.
„Tatăl meu care m-a crescut a venit în viața mea destul de… Cred că aveam 10 luni. Deci am avut figură paternă, doar că nu știu eu cine e tatăl meu adevărat. Adică acum știu cine e, dar atunci nu știam, până la un anumit punct. După am aflat, dar sunt ok”, a declarat artista.
Chiar dacă ulterior a aflat identitatea tatălui său biologic, Antonia a ales să nu inițieze nicio legătură cu acesta. Ea a dat dovadă de o maturitate remarcabilă, explicând că este complet împăcată cu trecutul și că nu simte niciun gol interior care să trebuiască umplut, scrie Libertatea.
„Acum știu cine este, dar sunt ok. Bine că știu cine e, dar nu mă interesează", a declarat Antonia la podcastul lui Horia Brenciu.