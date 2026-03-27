Armata din Statele Unite ale Americii a anunțat vineri că sute de soldați americani au fost răniți de la debutul operațiunilor militare desfășurate împreună cu Israel împotriva Iran. Potrivit datelor oficiale, bilanțul include peste 300 de răniți, dar și 13 militari care și-au pierdut viața în acest conflict.

Câți soldați americani au fost răniți

Datele au fost comunicate de Comandamentul Central al SUA, care a oferit detalii despre amploarea pierderilor.

„De la începutul Operaţiunii Epic Fury, 303 militari americani au fost răniţi. Marea majoritate a acestor răni au fost minore, iar 273 de soldaţi s-au întors la datorie”, a transmis pentru AFP Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), conform .

Potrivit unor surse oficiale, zece dintre militarii răniți se află în stare gravă.

Ce apel a transmis G7 în legătură cu conflictul

În paralel, miniștrii de externe din , reuniți în apropiere de Paris, au cerut oprirea imediată a atacurilor care vizează civilii și infrastructura civilă.

„Nu poate exista nicio justificare pentru atacarea deliberată a civililor în situaţii de conflict armat, nici pentru atacurile împotriva instalaţiilor diplomatice”, continuă textul.

Oficialii au insistat și asupra importanței menținerii libertății de navigație în zone strategice.

Un punct central al discuțiilor a fost situația din Strâmtoarea Ormuz, unde tensiunile au afectat serios traficul maritim.

Miniștrii G7 au subliniat că este esențial ca circulația navelor să fie sigură și neîntreruptă, în contextul în care această rută este vitală pentru transportul global de energie.

Ce a declarat ministrul francez de externe

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a vorbit despre consensul internațional privind menținerea libertății de navigație.

„Este exclus să trăim într-o lume în care apele internaţionale sunt închise navigaţiei”, a mai adăugat ministrul, care a prezidat această reuniune de două zile organizată la Abaţia Vaux-de-Cernay, în apropiere de Paris.

Acesta a mai anunțat că există un acord de principiu pentru organizarea unei întâlniri între miniștrii de externe din G7 și cei ai statelor din Golf.

Pe lângă situația din Orientul Mijlociu, oficialii au abordat și conflictul din Ucraina.

„Suntem hotărâţi să continuăm să sprijinim Ucraina în rezistenţa sa împotriva invadatorului”, a precizatBarrot.