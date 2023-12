Biserica românească din Boian – Canada, cuprinsă de flăcări / Clădirea este veche de 120 de ani

Episcopia Ortodoxă Română a Canadei a anunțat faptul că biserica istorică a Parohiei Adormirea Maicii Domnului din Boian (Willingdon), Alberta, a fost cuprinsă de incendiu.

Biserica parohiei, ridicată acum 120 de ani, a luat foc și a ars complet.

Biserica românească din Boian – Canada, cuprinsă de flăcări

„Pionierii români veniți în Canada pentru prima dată la sfârșitul secolului al XIX-lea, au dus cu ei sfânta credința ortodoxă și au construit casa sufletului lor, adică biserica. Dârji, au înființat prima parohie ortodoxă a lor la locul botezat după numele localității de unde plecaseră, Boianul Bucovinei. La 31 decembrie 1902, cererea de teren pentru biserică a fost depusă la Departamentul de Interne Homestead Mission Land Grant of Consolidated Orders of the North-West Territories”, spune Episcopia într-o postare pe Facebook, potrivit .

Patruzeci de acri de teren au fost acordați la 14 noiembrie 1903. În data de 2 august 1905 a fost construită și inaugurată Biserica Ortodoxă Română Sfânta Maria. La 5 iulie 1936, în timpul vizitei sale în vestul Canadei, Preasfințitul Părinte Policarp Morușca, Episcop misionar român al românilor din Statele Unite și Canada a sfințit biserica și i-a dat un al doilea hram Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. În septembrie 1974, biserica a fost declarată sit istoric, iar în 1977, monument istoric în Canada. Sfârșitul lunii iulie marchează sărbătorirea a 125 de ani de la sosirea primilor români în Boian.

„Boianul Canadei este satul care trăiește prin biserică. Ani după ani, la Boian vin la slujbe românii aflați la a doua sau a treia generație chiar dacă sunt stabiliți în Edmonton. Ei știu și privesc Boianul ca biserica din satul lor. Aici sunt îngropați moșii și strămoșii lor. Pe deal, la bisericuța de la Boian, de Înviere se luminează cerul de la lumina lumânărilor purtate de urmașii primilor români. Credincioșii Boianului merg la morminte și își aduc aminte de cei ai lor iar tinerii se căsătoresc și își botează copiii la Boian în credința sfântă a strămoșilor lor”, spun prelații.

Din 1969 până astăzi slujitorul parohiei ortodoxe românești de acolo este preotul Mircea Panciuk, care pe 11 iunie se va pensiona după 54 ani de păstorire.

„Mulțumim Domnului că nu au fost victime umane și pierderi de vieți omenești, și avem nădejdea că în ciuda acestei mari încercări flacăra credinței ortodoxe române adusă cu multă jertfă din Boianul Bucovinei în Boianul Canadei prin susținerea și solidaritatea fraternă a celor ce simt și trăiesc ortodoxia românească oriunde se află în lume”,mai spune Episcopia Ortodoxă Română a Canadei.