Discursul istoric al Regelui Charles susținut în Congresul SUA. Ce a spus despre conflictele actuale

Ana Maria
29 apr. 2026, 08:41
Sursa Foto: Hepta.ro/ Andrew Parsons/Parsons Media via ZUMA Press Wire
  1. Cum a fost primit Regele Charles în Congresul SUA
  2. Discursul susținut de Regele Charles în SUA. Ce mesaj a transmis despre conflictele actuale
  3. Discursul susținut de Regele Charles în SUA. Ce a spus despre NATO și relația SUA-Marea Britanie
  4. Discursul susținut de Regele Charles în SUA. Ce apel a făcut pentru Ucraina și mediu
  5. Ce referințe personale și istorice a făcut monarhul
  6. Ce subiecte sensibile a evitat Regele Charles

Discursul susținut de Regele Charles în fața Congresului american a combinat subtil ironia britanică cu referințe istorice și mesaje politice sensibile. Monarhul a fost aplaudat în repetate rânduri, iar congresmenii s-au ridicat în picioare pentru a-l ovaționa, semn că intervenția sa a avut un impact puternic.

În același timp, liderul britanic nu a evitat teme delicate precum NATO, războiul din Ucraina sau criza climatică, încheindu-și intervenția cu un apel clar la solidaritate și respingerea tendințelor izolaționiste.

Cum a fost primit Regele Charles în Congresul SUA

Regele Charles și Regina Camilla se află într-o vizită oficială de patru zile în Statele Unite, într-un moment simbolic: aniversarea a 250 de ani de la declararea independenței SUA față de Regatul Unit. Atmosfera din Congres a fost una entuziastă încă din primele momente. Monarhul a fost întâmpinat cu aplauze prelungite, care au continuat chiar și după ce acesta și-a ocupat locul la tribună, iar Regina Camilla s-a așezat.

Discursul a debutat cu mulțumiri adresate poporului american și cu o notă de umor tipic britanic:

„Destinele noastre ca țări au fost mereu interconectate. Așa cum spunea Oscar Wilde: ‘avem totul în comun cu SUA cu excepția limbii’”.

Discursul susținut de Regele Charles în SUA. Ce mesaj a transmis despre conflictele actuale

După începutul relaxat, discursul a devenit mai grav, reflectând contextul internațional tensionat. Regele a atras atenția asupra instabilității globale:

„Ne întâlnim în vremuri de mari incertitudine, de conflicte în Europa și în Orientul Mijlociu”.

Monarhul a făcut referire și la un atac armat recent, subliniind impactul acestuia asupra societății: „a urmărit să afecteze conducerea națiunii dumneavoastră și să provoace teamă și dezbinare la scară mai largă”.

Mesajul său a fost unul ferm împotriva violenței:

„Permiteți-mi să spun cu o hotărâre de neclintit: astfel de acte de violență nu vor reuși niciodată”.

Discursul susținut de Regele Charles în SUA.  Ce a spus despre NATO și relația SUA-Marea Britanie

Un punct central al discursului a fost rolul alianței nord-atlantice. Regele Charles a reamintit momentul în care NATO a activat Articolul 5 după atacurile din 11 septembrie:

„Am răspuns împreună apelului, așa cum au făcut popoarele noastre timp de mai bine de un secol, umăr la umăr, în cele două războaie mondiale, în timpul Războiului Rece, în Afganistan și în momente care au definit securitatea noastră comună”.

De asemenea, a subliniat importanța colaborării militare:

„Angajamentul și expertiza Forțelor Armate ale Statelor Unite și ale aliaților săi se află în centrul NATO, angajate reciproc în apărarea comună…”.

În același context, a avertizat, potrivit CNN, că lumea de astăzi este mai instabilă decât în trecut:

„Provocările cu care ne confruntăm sunt prea mari ca să fie duse de o țară singură”.

Discursul susținut de Regele Charles în SUA.  Ce apel a făcut pentru Ucraina și mediu

Un moment cu încărcătură emoțională a fost apelul adresat Congresului pentru sprijin în obținerea păcii în Ucraina și combaterea schimbărilor climatice:

„Am răspuns la acel apel împreună, umăr la umăr, și acum trebuie să dăm dovadă de aceeași hotărâre de neclintit pentru a obține o pace corectă și durabilă”.

Totodată, a avertizat asupra efectelor grave ale încălzirii globale:

„Ignorăm pe propriul nostru risc faptul că aceste sisteme naturale… reprezintă fundamentul prosperității noastre și al securității noastre naționale”.

Ce referințe personale și istorice a făcut monarhul

Regele Charles a adus un omagiu mamei sale, amintind discursul acesteia din 1991: „nu pot să nu mă gândesc la regretata mea mamă, Regina Elisabeta…”.

În final, monarhul a vorbit despre relația istorică dintre cele două state, pe care a descris-o drept una esențială pentru echilibrul global. Acesta a avertizat asupra pericolului izolaționismului și a făcut apel la continuitatea parteneriatului:

„Mă rog din toată inima ca Alianța noastră să continue să apere valorile noastre comune… și să ignorăm apelurile puternice de a deveni tot mai închiși în noi înșine”.

În încheiere, a citat din Abraham Lincoln:

„Lumea poate că va observa prea puțin ceea ce spunem, dar nu va uita niciodată ceea ce facem”.

Discursul s-a încheiat cu un nou apel simbolic:

„Fie ca țările noastre să se rededice una celeilalte în slujirea altruistă a popoarelor noastre și a tuturor popoarelor lumii.”

Ce subiecte sensibile a evitat Regele Charles

Deși intervenția a fost una fermă, monarhul a rămas în limitele rolului său constituțional. Potrivit analizelor, el a abordat doar marginal conflictul din Orientul Mijlociu și nu a făcut referire la cazul Jeffrey Epstein, două teme sensibile în relațiile transatlantice.

