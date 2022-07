Bogdan Aurescu, după discuțiile cu omologul ungar: „Trebuie să creștem capacitatea de interconectare. Trebuie să consolidăm capacitățile de stocare la nivelul UE” (VIDEO)

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis marți, cu ocazia întâlnirii cu omologul ungar, Péter Szijjártó, că cele două state trebuie să coopereze mai mult pentru implementarea parteneriatului strategic și pentru implementarea unor proiecte comune cum ar fi creșterea capacității de interconectare și de stocare:

„Ceea ce ne dorim împreună este să punem împreună, într-o cooperare practică parteneriatul strategic dintre România și Ungaria, care în acest an se află la aniversarea a 20 de ani de existență. Am discutat despre vizita pe care am acceptat să o fac la finalul lunii noiembrie pentru a marca Parteneriatul strategic.

România dorește construirea unei relații de parteneriat strategic real cu Ungaria. Prioritățile, parametrii, așteptările noastre privind această relație sunt importante. Avem un dialog direct cu partenerii noștri ungari, așa cum am făcut-o și astăzi.

Avem interese și obiective comune. Acest lucru devine și mai evident în actualul context regional, foarte complicat.

Am convenit că este important ca miniștrii de linie să aibă contacte cât mai regulate. Am convenit să existe o nouă reuniune a comisiei mixte economice. Avem o relație economică în creștere. Există schimburi de 11 miliarde de euro, în creștere de peste 22% față de anul anterior. Am discutat și am convenit să finalizăm proiectul camerei comune de comerț româno-ungare.

Trebuie să creștem capacitatea noastră de interconectare și am discutat astăzi despre creșterea acestei capacități a proiectului nostru bilateral de interconectare de gaz, trebuie să consolidăm capacitățile de stocare la nivel UE, trebuie să găsim surse alternative și să punem accentul și pe energie regenerabilă, energie nucleară”, a transmis Bogdan Aurescu.