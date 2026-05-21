Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt

Răzvan Adrian
21 mai 2026, 13:35
Brad Pitt. Sursa foto: Hepta - Bestimage / PHILIPPE NANCHINO / MPS AGENCY Â©
Cuprins
  1. Numele Pitt dispare din nou din familie
  2. Brad Pitt merge mai departe alături de Ines de Ramon
  3. Familia rămâne rana deschisă

Brad Pitt încearcă să afișeze o viață mai liniștită după anii marcați de divorțul de Angelina Jolie, însă relația cu o parte dintre copiii săi rămâne în centrul atenției. La scurt timp după ce actorul a fost văzut la un eveniment din Los Angeles alături de Ines de Ramon, Zahara a atras din nou atenția după ce a folosit doar numele Jolie la absolvirea facultății.

Numele Pitt dispare din nou din familie

Zahara, fiica lui Brad Pitt și a Angelinei Jolie, a absolvit Spelman College, unde a obținut o diplomă în psihologie. Momentul ar fi trebuit să fie despre reușita ei, însă presa mondenă a remarcat rapid un detaliu: tânăra a fost anunțată drept Zahara Marley Jolie, nu Jolie-Pitt.

Nu este prima dată când numele tatălui dispare din prezentările publice ale Zaharei. În 2023, când a intrat în sororitatea Alpha Kappa Alpha, ea a folosit tot numele Jolie, semn că distanța față de Brad Pitt nu pare să fie un simplu accident de moment.

La ceremonie, Zahara a fost susținută de Angelina Jolie și de doi dintre frații ei, Pax și Knox, potrivit Page Six.

Brad Pitt merge mai departe alături de Ines de Ramon

În același timp, Brad Pitt pare să își consolideze relația cu Ines de Ramon, femeia cu care este împreună din 2022. Cei doi au participat la un eveniment Mercedes-AMG în Los Angeles, unde au apărut relaxați și apropiați.

Pentru actor, relația cu Ines vine după o perioadă complicată, dominată de divorțul de Angelina Jolie și de efectele acestuia asupra familiei. Presa americană a scris că Ines l-ar fi sprijinit pe Pitt în perioada în care divorțul a fost finalizat, în 2024.

Familia rămâne rana deschisă

Relația dintre Brad Pitt și copiii săi este descrisă de presa americană ca fiind tensionată de mai mulți ani. Mai mulți dintre copiii fostului cuplu Jolie-Pitt au renunțat public la numele tatălui, iar Shiloh a făcut acest pas inclusiv pe cale legală.

O sursă citată de Page Six a criticat felul în care episodul de la absolvire a fost interpretat public.

„Este păcat că oamenii simt nevoia să umbrească acest moment luând în vizor un tată care este deja separat de familia lui”, a declarat sursa, potrivit Page Six.

Apariția lui Brad Pitt alături de Ines de Ramon arată o nouă etapă în viața actorului, dar gestul Zaharei amintește că trecutul nu s-a închis complet. Dincolo de zâmbetele de la evenimente, numele pe care copiii aleg să îl poarte spune mai mult decât orice declarație oficială.

