Brigitte Macron, bărbat? Soția președintelui Franței, Emmanuel Macron, se confruntă cu un nou scandal legat de identitatea sa. Potrivit unui documentar difuzat de , pe site-ul Fiscului francez, numele ei ar fi apărut ca „Jean-Michel Trogneux, în loc de Brigitte Macron.

Brigitte Macron, bărbat? Ce s-a întâmplat pe site-ul Fiscului francez

Incidentul a surprins atât Palatul Élysée, cât și întreaga echipă a Primei Doamne. Tristan Bomet, șeful de cabinet al Brigitte Macron, a declarat: „Am fost complet surprinși”.

„Am repetat procedura și, într-adevăr… este o secțiune rezervată numelui de utilizator, deci este imposibil de modificat.”, a mai adăugat acesta, potrivit site-ului .

LIGNE ROUGE: De la rumeur au complot, l’affaire Brigitte Macron 📺 Un épisode qui sera à retrouver dimanche à 21h sur BFMTV (canal 13) — BFMTV (@BFMTV)

Este vorba despre o eroare sau o manipulare?

Originea acestei apariții misterioase rămâne neclară. Șeful de cabinet a precizat că nu poate fi modificată de o persoană, iar presa franceză sugerează că numele Jean-Michel Trogneux ar aparține, de fapt, fratelui Primei Doamne. Conspiraționiștii au folosit acest incident pentru a răspândi zvonuri false, care au reapărut, în special, în timpul campaniei prezidențiale din 2022.

Brigitte Macron, bărbat? Cum reacționează familia Macron

Familia Macron a intentat mai multe procese pentru defăimare, atât în Franța, cât și în Statele Unite, împotriva persoanelor care au răspândit informații false despre Brigitte Macron. La 23 iulie 2025, s-a depus o plângere împotriva lui Candace Owens, care a afirmat că Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat. Avocatul cuplului prezidențial, Tom Clare, a precizat că vor fi prezentate dovezi „științifice” și fotografii pentru a demonstra că soția președintelui francez este femeie.

Ce dovezi vor fi prezentate în instanță

Clare a adăugat că vor fi incluse imagini cu Brigitte Macron alături de copiii săi și din perioada sarcinii, pentru a demonstra falsitatea afirmațiilor. Procesul este descris de avocați ca fiind „extrem de dureros” pentru familie, dar necesar pentru a pune capăt definitiv zvonurilor.

Brigitte Macron, fostă profesoară de literatură, s-a căsătorit cu în 2007. De atunci, a devenit Prima Doamnă a Franței, implicându-se activ în educație, cultură și proiecte sociale.