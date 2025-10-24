B1 Inregistrari!
Brigitte Macron, bărbat? Scandal uriaș în Franța! Prima Doamnă, trecută cu nume de bărbat pe site-ul Fiscului. Iată cum apare (VIDEO)

24 oct. 2025, 18:17
Sursa foto: Hepta / DPA Images / Julien Mattia
Cuprins
  1. Brigitte Macron, bărbat? Ce s-a întâmplat pe site-ul Fiscului francez
  2. Este vorba despre o eroare sau o manipulare?
  3. Brigitte Macron, bărbat? Cum reacționează familia Macron
  4. Ce dovezi vor fi prezentate în instanță

Brigitte Macron, bărbat? Soția președintelui Franței, Emmanuel Macron, se confruntă cu un nou scandal legat de identitatea sa. Potrivit unui documentar difuzat de BFMTV, pe site-ul Fiscului francez, numele ei ar fi apărut ca „Jean-Michel Trogneux, în loc de Brigitte Macron.

Brigitte Macron, bărbat? Ce s-a întâmplat pe site-ul Fiscului francez

Incidentul a surprins atât Palatul Élysée, cât și întreaga echipă a Primei Doamne. Tristan Bomet, șeful de cabinet al Brigitte Macron, a declarat: „Am fost complet surprinși”.

„Am repetat procedura și, într-adevăr… este o secțiune rezervată numelui de utilizator, deci este imposibil de modificat.”, a mai adăugat acesta, potrivit site-ului sudinfo.be.

Este vorba despre o eroare sau o manipulare?

Originea acestei apariții misterioase rămâne neclară. Șeful de cabinet a precizat că nu poate fi modificată de o persoană, iar presa franceză sugerează că numele Jean-Michel Trogneux ar aparține, de fapt, fratelui Primei Doamne. Conspiraționiștii au folosit acest incident pentru a răspândi zvonuri false, care au reapărut, în special, în timpul campaniei prezidențiale din 2022.

Brigitte Macron, bărbat? Cum reacționează familia Macron

Familia Macron a intentat mai multe procese pentru defăimare, atât în Franța, cât și în Statele Unite, împotriva persoanelor care au răspândit informații false despre Brigitte Macron. La 23 iulie 2025, s-a depus o plângere împotriva lui Candace Owens, care a afirmat că Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat. Avocatul cuplului prezidențial, Tom Clare, a precizat că vor fi prezentate dovezi „științifice” și fotografii pentru a demonstra că soția președintelui francez este femeie.

Ce dovezi vor fi prezentate în instanță

Clare a adăugat că vor fi incluse imagini cu Brigitte Macron alături de copiii săi și din perioada sarcinii, pentru a demonstra falsitatea afirmațiilor. Procesul este descris de avocați ca fiind „extrem de dureros” pentru familie, dar necesar pentru a pune capăt definitiv zvonurilor.

Brigitte Macron, fostă profesoară de literatură, s-a căsătorit cu Emmanuel Macron în 2007. De atunci, a devenit Prima Doamnă a Franței, implicându-se activ în educație, cultură și proiecte sociale.

