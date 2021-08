Cancelarul Germaniei merge în Rusia la un an de la otrăvirea lui Aleksei Navalnîi. Angela Merkel și Vladimir Putin discută despre subiectele majore de pe scena internațională

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, efectuează o vizită la Moscova, vineri, pentru o serie de discuții cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, iar partea germană a confirmat că vor fi abordate subiecte cu greutate la nivel global, precum criza din Afganistan sau conflictul din estul Ucrainei. Totodată, va fi vizat și cazul Aleksei Navalnîi – de altfel, întâlnirea are loc la exact un an de la otrăvirea opozantului rus, care avea să fie tratat la Berlin după ce a fost atacat cu Noviciok.

Vor juca un rol în discuție și gazoductul Nord Stream 2, represiunea disidenței din Belarus, dar și acuzațiile potrivit cărora guvernul de la Minsk ar forța intrarea migranților prin Letonia, Lituania și Polonia cu scopul de a destabiliza Uniunea Europeană, potrivit The Associated Press preluată de US News.

Vizita cancelarului german vine în contextul în care Angela Merkel se apropie de finalul ultimului mandat, după aproape 16 ani la putere. Ea și Vladimir Putin – care conduce Rusia încă din debutul anilor 2000, deși între 2008 și 2012 a ocupat funcția de premier – au reușit să mențină deschisă linia de comunicare de-a lungul anilor, în ciuda diverselor divergențe politice.

Relația personală dintre cei doi s-a deteriorat în 2014, când Rusia a anexat ilegal Peninsula Crimeea, iar tensiunile au fost agravate de acțiunile Moscovei.

Ce spune partea germană despre discuția dintre Angela Merkel și Vladimir Putin, programată pentru vineri, la Moscova

Discuțiile desfășurate vineri la Moscova „vor fi cu siguranță despre marile întrebări proeminente de la nivel internațional”, a spus Steffen Seibert, purtător de cuvânt al Angelei Merkel, pentru reporterii de la Berlin.

„Evident, Afganistan. Mai departe, conflictul din estul Ucrainei”, a adăugat oficialul german.

„Belarus, o țară, un dictator care acționează împotriva propriului popor în cel mai rău mod posibil și asupra căruia conducerea rusă are influență, credem noi”, a punctat Seibert.

Angel Merkel merge în Rusia la exact un an de la otrăvirea lui Aleksei Navalnîi. La insistențele soției sale, opozantul rus era transferat la o clinică din Germania, Spitalul Charite, unde specialiștii descopereau că acesta a fost otrăvit cu un agent neurotoxic dezvoltat în era sovietică.

Navalnîi, cel mai cunoscut critic al Kremlinului, a stat cinci luni în Germania pentru recuperare și a învinuit regimul Putin pentru otrăvirea sa, o acuzație respinsă de autoritățile ruse. La revenirea sa în țară, în ianuarie 2021, Navalnîi a fost arestat și condamnat la închisoare pentru că ar fi încălcat termenii unei sentințe primite cu suspendare în anul 2014.

„Acest caz încă nerezolvat pune o povară foarte grea pe relația cu Rusia”, a subliniat Seibert, care spune că „Navalnîi este închis pe nedrept”.