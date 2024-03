Case la 1 euro într-un oraș din Italia. De ce se vând locuințele pentru sume atât de mici

Într-un se vând case la doar 1 euro. Zona și peisajele îi lasă pe turiști cu gura căscată.

Unde se vând case la 1 euro

din Italia au atras atenția persoanelor. Orașele sau satele care se confruntă cu o scădere a populației și care au foarte multe case lăsate în paragină încearcă să ademenească oamenii să locuiască acolo. Asta se întâmplă și în cazul satului Patrica, din sudul Romei, unde peste 40 de case au rămas abandonate începând cu anii 1900, conform

Casele din Patrica au fost abandonate de locuitori și lăsate să se degradeze. Primarul Lucio Fiordaliso s-a hotărât să ia modelul altor orașe din Italia și vinde casele lăsate în paragină pentru doar 1 euro.

În ciuda ofertei, oamenii nu sunt atrași și, în comparație cu alte orașe din Italia, Patrica nu se bucură de un așa succes. Dar, primarul rămâne optimist și spune că va găsi modalități prin care să revitalizeze comunitatea.

„Mai întâi am cartografiat toate casele abandonate și am făcut un apel oficial către proprietarii inițiali pentru a-i invita să ne predea proprietățile familiale dărăpănate, dar am reușit să vindem doar două case pentru un euro. În primul rând, avem nevoie de disponibilitatea proprietarilor sau a moștenitorilor acestora de a se debarasa de casele lor vechi. Doar atunci putem scoate aceste proprietăți la vânzare cu acordul lor, ceea ce face ca procesul să fie foarte complicat. Aproape imposibil”, a transmis Lucio Fiordaliso.

Nu toți proprietarii au răspuns inițiativei

El spune că deși a vorbit cu mulți oameni care dețin casele părăsite, au părut interesați de inițiativă, dar s-au retras în ultimul moment. Dar au fost destul de mulți proprietari care nu au răspuns apelului primarului.

Lucio Fiordaliso spune că multe dintre casele părăsite au fost lăsate moștenire copiilor sau altor rude, ceea ce complică procesul.

„Înstrăinarea potențialelor case de un euro s-a confruntat cu un blocaj, deoarece majoritatea rudelor care împărțeau aceeași proprietate erau în dezacord între ele din motive personale sau nu se puteau pune de acord cu privire la vânzare, unii abia își vorbeau sau se cunoșteau, alții locuiau în orașe îndepărtate și chiar în străinătate. Este ca și cum ai căuta un ac în carul cu fân”, a mai adăugat primarul.