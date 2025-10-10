Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunțat vineri, de la ora 12.00, de către Comitetul Nobel, care a avut ultima sa ședință la începutul săptămânii. Aceasta înseamnă că decizia a fost luată înainte de încheierea acordului de armistițiu între , bazat pe planul președintelui american Donald Trump, care își dorește foarte mult Premiul Nobel pentru Pace 2025. Potrivit AFP, anul acesta nu există un favorit clar.

Unde se decernează Premiul Nobel pentru Pace 2025

Toate premiile Nobel sunt decernate la Stockholm, Suedia, cu excepția Premiului Nobel pentru Pace, care este acordat la Oslo, conform testamentului lui Alfred Nobel, inventatorul suedez care a lăsat instrucțiuni clare pentru administrarea premiilor sale.

Cine are cele mai mari șanse în acest an pentru a câștiga Premiul Nobel pentru Pace

Președintele american Donald Trump este cotat drept unul dintre favoriți de marile case internaționale de pariuri, însă, platforma Polymarket a arătat o surpriză spectaculoasă: lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a crescut rapid, ajungând vineri dimineață la o probabilitate de 67% să câștige Premiul Nobel pentru Pace 2025, în timp ce Trump are doar 3%, potrivit Hotnews.

Care sunt posibilele repercusiuni, dacă Trump nu va primi premiul

Cu doar câteva ore înainte de anunțarea Premiului Nobel pentru Pace din acest an, politicienii norvegieni se pregăteau pentru potențialele repercusiuni asupra relațiilor dintre SUA și Norvegia, dacă nu i se va acorda distincția lui Donald Trump, informează .

Kirsti Bergstø, lidera partidului Stânga Socialistă din Norvegia și purtătoarea de cuvânt a acestuia pentru politică externă, a declarat că Oslo trebuie să fie „pregătit pentru orice”.

„Donald Trump duce SUA într-o direcție extremă, atacând libertatea de exprimare, oameni răpiți, în plină zi, de poliție secretă mascată și luând măsuri drastice împotriva instituțiilor și a instanțelor. Când președintele este atât de volatil și autoritar, bineînțeles că trebuie să fim pregătiți pentru orice”, a declarat Bergstø pentru The Guardian.

„Comitetul Nobel este un organism independent, iar guvernul norvegian nu este implicat în stabilirea premiilor. Dar nu sunt sigur că Trump știe asta. Trebuie să fim pregătiți pentru orice din partea lui.”, a mai spus Kirsti Bergstø.