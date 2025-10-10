B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Surpriză uriașă înainte de a se afla câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Donald Trump, detronat de o femeie. Un nume ignorat de casele de pariuri a crescut spectaculos

Surpriză uriașă înainte de a se afla câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Donald Trump, detronat de o femeie. Un nume ignorat de casele de pariuri a crescut spectaculos

Ana Maria
10 oct. 2025, 11:16
Surpriză uriașă înainte de a se afla câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Donald Trump, detronat de o femeie. Un nume ignorat de casele de pariuri a crescut spectaculos
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Unde se decernează Premiul Nobel pentru Pace 2025
  2. Cine are cele mai mari șanse în acest an pentru a câștiga Premiul Nobel pentru Pace
  3. Care sunt posibilele repercusiuni, dacă Trump nu va primi premiul

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunțat vineri, de la ora 12.00, de către Comitetul Nobel, care a avut ultima sa ședință la începutul săptămânii. Aceasta înseamnă că decizia a fost luată înainte de încheierea acordului de armistițiu între Israel și Hamas, bazat pe planul președintelui american Donald Trump, care își dorește foarte mult Premiul Nobel pentru Pace 2025. Potrivit AFP, anul acesta nu există un favorit clar.

Unde se decernează Premiul Nobel pentru Pace 2025

Toate premiile Nobel sunt decernate la Stockholm, Suedia, cu excepția Premiului Nobel pentru Pace, care este acordat la Oslo, conform testamentului lui Alfred Nobel, inventatorul suedez care a lăsat instrucțiuni clare pentru administrarea premiilor sale.

Cine are cele mai mari șanse în acest an pentru a câștiga Premiul Nobel pentru Pace

Președintele american Donald Trump este cotat drept unul dintre favoriți de marile case internaționale de pariuri, însă, platforma Polymarket a arătat o surpriză spectaculoasă: lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a crescut rapid, ajungând vineri dimineață la o probabilitate de 67% să câștige Premiul Nobel pentru Pace 2025, în timp ce Trump are doar 3%, potrivit Hotnews.

Care sunt posibilele repercusiuni, dacă Trump nu va primi premiul

Cu doar câteva ore înainte de anunțarea Premiului Nobel pentru Pace din acest an, politicienii norvegieni se pregăteau pentru potențialele repercusiuni asupra relațiilor dintre SUA și Norvegia, dacă nu i se va acorda distincția lui Donald Trump, informează  The Guardian.

Kirsti Bergstø, lidera partidului Stânga Socialistă din Norvegia și purtătoarea de cuvânt a acestuia pentru politică externă, a declarat că Oslo trebuie să fie „pregătit pentru orice”.

„Donald Trump duce SUA într-o direcție extremă, atacând libertatea de exprimare, oameni răpiți, în plină zi, de poliție secretă mascată și luând măsuri drastice împotriva instituțiilor și a instanțelor. Când președintele este atât de volatil și autoritar, bineînțeles că trebuie să fim pregătiți pentru orice”, a declarat Bergstø pentru The Guardian.

„Comitetul Nobel este un organism independent, iar guvernul norvegian nu este implicat în stabilirea premiilor. Dar nu sunt sigur că Trump știe asta. Trebuie să fim pregătiți pentru orice din partea lui.”, a mai spus Kirsti Bergstø.

Tags:
Citește și...
O femeie a fost lovită de mașină, aruncată pe capotă, apoi călcată: „Rănile mele au fost ca o tortură”. Cum i s-a schimbat viața un an mai târziu
Externe
O femeie a fost lovită de mașină, aruncată pe capotă, apoi călcată: „Rănile mele au fost ca o tortură”. Cum i s-a schimbat viața un an mai târziu
O femeie a fost ucisă de propriul soț, după ce acesta a văzut mesaje de la un alt bărbat pe telefonul ei
Externe
O femeie a fost ucisă de propriul soț, după ce acesta a văzut mesaje de la un alt bărbat pe telefonul ei
Kiev: Incendii și pene de curent, în urma unui atac rusesc cu drone
Externe
Kiev: Incendii și pene de curent, în urma unui atac rusesc cu drone
Tentativă de atac terorist în Belgia. Premierul Bart De Wever a fost una dintre ținte
Externe
Tentativă de atac terorist în Belgia. Premierul Bart De Wever a fost una dintre ținte
Trump continuă lupta cu presa. A jignit o reporteriță chiar în timpul unei conferințe de presă: „Una dintre cele mai slabe jurnaliste”
Externe
Trump continuă lupta cu presa. A jignit o reporteriță chiar în timpul unei conferințe de presă: „Una dintre cele mai slabe jurnaliste”
Taxă pe colete în Grecia. De ce vrea statul să impună o taxă similară cu cea din România
Externe
Taxă pe colete în Grecia. De ce vrea statul să impună o taxă similară cu cea din România
Șansele lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru pace. Ce cote sunt la casele de pariuri
Externe
Șansele lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru pace. Ce cote sunt la casele de pariuri
Papa Leon, apel către jurnaliști: Gata cu clickbait-ul. Cu ce problemă crede că se confruntă omenirea când vine vorba de informare
Externe
Papa Leon, apel către jurnaliști: Gata cu clickbait-ul. Cu ce problemă crede că se confruntă omenirea când vine vorba de informare
De la second-hand, la avere. A cumpărat un ceas ieftin și apoi a descoperit surpriza vieții: „Un jackpot absolut”. Cât valorează, de fapt
Externe
De la second-hand, la avere. A cumpărat un ceas ieftin și apoi a descoperit surpriza vieții: „Un jackpot absolut”. Cât valorează, de fapt
Ofertă de nerefuzat pentru Donald Trump. Zelenski vrea rachete în schimbul nominalizării la Nobel
Externe
Ofertă de nerefuzat pentru Donald Trump. Zelenski vrea rachete în schimbul nominalizării la Nobel
Ultima oră
11:04 - Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu nu mai rabdă! Acuzații grave la adresa designerului: „M-a ținut în umbră. Mi-a restricționat joburile”
10:39 - Emisiunea „MasterChef”, criticată de un celebru bucătar: „Nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat”
10:37 - Viktor Orban, după ce a cântat „Nu plecăm de aici”, la Cluj: Ungaria este interesată de succesul economiei României
10:29 - „Școala Altfel” împarte părinții în două tabere. Costurile activităților pot ajunge și la 6.000 de euro. Ce spun oamenii din Educație
10:12 - O femeie a fost lovită de mașină, aruncată pe capotă, apoi călcată: „Rănile mele au fost ca o tortură”. Cum i s-a schimbat viața un an mai târziu
10:04 - Viktor Orban, petrecere cu lăutari în centrul Clujului. Momentul în care premierul Ungariei a cântat „Nu plecăm de aici” (VIDEO)
09:45 - Caz șocant la o clinică privată! O polițistă a murit la scurt timp după ce a născut. Unitatea medicală nu are secție ATI!
09:30 - Ce secret important a ieșit la iveală, abia acum, după moartea lui Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5
09:24 - Cătălin Botezatu, despre dragostea vieții lui: „Ea este căsătorită, eu cu ale mele, dar vibrația, chimia au rămas și vor rămâne până la moarte”
09:10 - Cum va fi vremea până la mijlocul lui noiembrie: ANM a publicat prognoza meteo