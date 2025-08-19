Volodimir Zelenski a ajuns din nou la Washington pentru o întâlnire cu președinte american Donald Trump. De data aceasta, nu a venit singur, ci însoțit de şapte lideri europeni, care au luat parte la discuția cu Trump, despre viitorul Ucrainei.

De ce Zelenski a părăsit SUA imediat după întâlnirea cu Trump din februarie

Donald Trump şi Volodimir Zelenski s-au revăzut la Casa Albă, după câteva luni de la o întrevedere extrem de tensionată. În februarie, când cei doi lideri s-au întâlnit în , discuțiile au degenerat rapid în conflicte, iar conflictele au dus la suspendarea agendei.

Vizita lui Zelenski la Casa Albă, de la începutul anului, a fost una de scurtă durată după conflictul verbal pornit cu Donald Trump şi chiar în faţa reporterilor. Atunci, una dintre criticile care i-au fost aduse liderului de la Kiev au fost legate de vestimentația sa.

Ce i-a spus Donald Trump lui Zelenski despre vestimentația aleasă

De această dată, discuţiile au fost purtate pe un ton mult mai pașnic, iar la finalul întâlnirii, Donald Trump a anunţat triumfător că a mai fost făcut încă un pas spre o pace durabilă în Ucraina.

Liderul de la Casa Albă i-a propus omologului său ucrainean un plan „teritorii contra pace”, plan la care Zelenski nu a dat un răspuns în faţa camerelor. Președintele ucrainean a lăsat să se înțeleagă că va negocia cu Putin în ceea ce privește cedarea teritoriilor.

Acum însă, Zelenski s-a conformat și s-a îmbrăcat într-un sacou negru. Schimbarea stilului vestimentar nu a trecut neobservată. Chiar la coborârea din mașină, Donald Trump l-a complimentat pe liderul ucrainean.

„Îmi place”, i-a spus Trump lui Zelenski, potrivit .

Cât costă sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump

Ținuta lui Volodimir Zelenski a fost compusă dintr-un sacou în stil blazer, o cămaşă cu guler şi pantaloni de culoare neagră. Potrivit presei americane, vestimentaţia este creația lui Viktor Anisimov, un designer de modă ucrainean.

Sacoul costă 585 de euro, iar compoziția sa este 85% bumbac, 8% fibre de urzică și 7% fibre de in.