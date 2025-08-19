B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cât costă sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Washington. Liderul de la Casa Albă a apreciat alegerea președintelui ucrainean

Cât costă sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Washington. Liderul de la Casa Albă a apreciat alegerea președintelui ucrainean

B1.ro
19 aug. 2025, 11:51
Cât costă sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Washington. Liderul de la Casa Albă a apreciat alegerea președintelui ucrainean
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Yuri Gripas - Pool via CNP

Volodimir Zelenski a ajuns din nou la Washington pentru o întâlnire cu președinte american Donald Trump. De data aceasta, nu a venit singur, ci însoțit de şapte lideri europeni, care au luat parte la discuția cu Trump, despre viitorul Ucrainei.

Cuprins:

  1. De ce Zelenski a părăsit SUA imediat după întâlnirea cu Trump din februarie
  2. Ce i-a spus Donald Trump lui Zelenski despre vestimentația aleasă
  3. Cât costă sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump

De ce Zelenski a părăsit SUA imediat după întâlnirea cu Trump din februarie

Donald Trump şi Volodimir Zelenski s-au revăzut la Casa Albă, după câteva luni de la o întrevedere extrem de tensionată. În februarie, când cei doi lideri s-au întâlnit în SUA, discuțiile au degenerat rapid în conflicte, iar conflictele au dus la suspendarea agendei.

Vizita lui Zelenski la Casa Albă, de la începutul anului, a fost una de scurtă durată după conflictul verbal pornit cu Donald Trump şi JD Vance chiar în faţa reporterilor. Atunci, una dintre criticile care i-au fost aduse liderului de la Kiev au fost legate de vestimentația sa.

Ce i-a spus Donald Trump lui Zelenski despre vestimentația aleasă

De această dată, discuţiile au fost purtate pe un ton mult mai pașnic, iar la finalul întâlnirii, Donald Trump a anunţat triumfător că a mai fost făcut încă un pas spre o pace durabilă în Ucraina.

Liderul de la Casa Albă i-a propus omologului său ucrainean un plan „teritorii contra pace”, plan la care Zelenski nu a dat un răspuns în faţa camerelor. Președintele ucrainean a lăsat să se înțeleagă că va negocia cu Putin în ceea ce privește cedarea teritoriilor.

Acum însă, Zelenski s-a conformat și s-a îmbrăcat într-un sacou negru. Schimbarea stilului vestimentar nu a trecut neobservată. Chiar la coborârea din mașină, Donald Trump l-a complimentat pe liderul ucrainean.

„Îmi place”, i-a spus Trump lui Zelenski, potrivit Observator News.

Cât costă sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump

Ținuta lui Volodimir Zelenski a fost compusă dintr-un sacou în stil blazer, o cămaşă cu guler şi pantaloni de culoare neagră. Potrivit presei americane, vestimentaţia este creația lui Viktor Anisimov, un designer de modă ucrainean.

Sacoul costă 585 de euro, iar compoziția sa este 85% bumbac, 8% fibre de urzică și 7% fibre de in.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O adolescentă a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a mâncat părul timp de 6 ani
Externe
O adolescentă a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a mâncat părul timp de 6 ani
Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial
Externe
Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial
Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime
Externe
Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime
Zelenski nu l-a iertat pe jurnalistul care a râs de el pentru că nu purta costum. Ce i-a spus președintele ucrainean în timpul întâlnirii din SUA
Externe
Zelenski nu l-a iertat pe jurnalistul care a râs de el pentru că nu purta costum. Ce i-a spus președintele ucrainean în timpul întâlnirii din SUA
Lovitură dură pentru Casa regală norvegiană. Fiul Prinţesei Moștenitoare Mette-Marit, acuzat de patru violuri
Externe
Lovitură dură pentru Casa regală norvegiană. Fiul Prinţesei Moștenitoare Mette-Marit, acuzat de patru violuri
Culisele discuțiilor de la Washington. Ce i-a spus Trump lui Emmanuel Macron
Externe
Culisele discuțiilor de la Washington. Ce i-a spus Trump lui Emmanuel Macron
Proiectul de garanții de securitate pentru Ucraina va fi gata în zece zile. Șeful NATO vorbește despre un acord de tip Articolul 5
Externe
Proiectul de garanții de securitate pentru Ucraina va fi gata în zece zile. Șeful NATO vorbește despre un acord de tip Articolul 5
Kylie Jenner a pus capăt zvonurilor despre despărțirea de Timothee Chalamet. Mișcarea subtilă care a dat totul de gol
Externe
Kylie Jenner a pus capăt zvonurilor despre despărțirea de Timothee Chalamet. Mișcarea subtilă care a dat totul de gol
LIVE Trump, Zelenski și liderii europeni, la masa negocierilor. Trump: „Trebuie să discutăm și despre posibile schimburi de teritorii / Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina” (VIDEO, FOTO)
Externe
LIVE Trump, Zelenski și liderii europeni, la masa negocierilor. Trump: „Trebuie să discutăm și despre posibile schimburi de teritorii / Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina” (VIDEO, FOTO)
Surpriză la Casa Albă! Harta pe care apare și România, în Biroul Oval la discuția Trump – Zelenski. Motivul pentru care a fost expusă (FOTO)
Externe
Surpriză la Casa Albă! Harta pe care apare și România, în Biroul Oval la discuția Trump – Zelenski. Motivul pentru care a fost expusă (FOTO)
Ultima oră
14:32 - Marina Voica: „Îmi place să cânt pe tocuri, așa am urcat pe scenă toată viața”. Cum se pregătește înainte de concerte
14:31 - Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui
14:25 - Comuna din România în care s-au născut doar doi copii anul acesta. Motivul pentru care numărul de nașteri a scăzut dramatic
14:06 - Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”. Președintele s-a conectat de la Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş
14:01 - O adolescentă a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a mâncat părul timp de 6 ani
13:54 - Tragedie pe autostrada A1 București-Pitești. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de un TIR
13:51 - Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial
13:28 - Gabriel Zetea laudă noua abordare a premierului Bolojan. Guvernul a acceptat să dea mai mulți bani pe „Anghel Saligny” (VIDEO)
13:23 - Femeie din Dâmbovița, surprinsă de camere în timp ce abandonează mai mulți pui de pisică. Cum a fost sancționată
13:20 - Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime