Catastrofă în Grecia: Un pod s-a prăbușit. Mai multe victime, prinse sub dărâmături

Tragedie în Grecia. Un pod în construcție s-a prăbușit în vestul țării, duminică. Potrivit presei internaționale, cinci persoane ar fi fost prinse sub dărâmături și rănite grav, o victimă a decedat, iar alte două sunt căutate în continuare, dar informația încă nu a fost confirmată oficial de către autorități.

An under-construction bridge in western Greece collapsed and killed at least one person while several were trapped underneath

