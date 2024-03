Catedrala Notre Dame ar putea fi reconstruită până la finalul acestui an. La cât se estimează costul

ar putea fi reconstruită până la finalul acestui an, după ce a fost distrusă de incendiul din 2019.

Bugetul estimat al reconstrucției

Costul reconstrucției a fost estimat la 700 de milioane de euro, iar sute de specialiști au lucrat din răsputeri pentru a reclădi monumentul istoric, emblă a Parisului, conform

„Șarpanta, structura de stejar care era pe acoperiș, construită în sec. al XII-lea, cunoscută sub numele de „La Forêt” (Pădurea) a ars în întregime. Acum este reconstruită. Am căutat mii de stejari din pădurile din Franța. În Franța, nu am construit o astfel de șarpantă de 160 de ani”, a spus Philippe Jost, Președintele, Rebuilding Notre-Dame.

În vârful catedralei s-a amplasat un cocoș de aur ca simbol al renașterii.

La reconstrucția clădirii participă tâmplari, pietrari, schelari, sculptori, aurari, sticlari și constructori de orgi pentru a restaura cele 8.000 de tuburi ale celei mai mari orgi din Franța.

Când se va deschide Notre Dame

Președințele Rebuilding Notre-Dame a transmis că monumental istoric este finalizat în proporție de 85-90%. Cu toate că acesta este încă înconjurat de schele, turiștii continuă sa-l admire.

pe data de 8 decembrie.