Ce a aflat o femeie care s-a dus la spital pentru că avea o „simplă tuse”/ Diagnosticul este crunt: „Nu mi-am imaginat vreodată”

O femeie s-a dus la spital crezând că are o „simplă tuse”, însă când a ajuns la unitatea medicală a primit un diagnostic la care nu se aștepta vreodată.

Văzând că a început să se simtă din ce în ce mai rău și să aibă , femeia s-a dus la spital, iar în urma unor analize și investigații, .

Ce diagnostic a primit femeia

Profesoara Sinead Key s-a dus la spital pentru a face niște analize, după ce a văzut că are o tuse persistentă. Nu s-a simțit deloc bine în acea perioadă, iar simptomele parcă se agravau de la o zi la alta. Când s-a dus din nou la spital pentru a afla rezultatele, medicul i-a transmis femeii că are cancer la plămâni.

„Nu mi-am imaginat vreodată că acest lucru ar putea să mi se întâmple mie. Nu am fumat niciodată și nici măcar nu am fost vreodată tentată să fac acest lucru. Ba mai mult decât atât, am fost mereu împotriva fumatului. Am fost mereu adolescentul enervant, care îl taxa pe tata că fumează și că ar trebui să se lase. Am început să plâng când am aflat vestea, dar totodată am vrut să aud ce este de făcut”, a spus femeia, potrivit .

„În iunie 2023 eram o mamă ocupată cu patru copii, având totodată și o carieră în educație. Abia așteptam să vină vacanța de vară, ca să mă bucur de timpul liber alături de copiii mei. După o primăvară rece, în sfârșit vremea începea să se încălzească. Când am început să tușesc am crezut că e un simptom banal, probabil de la o răceală sezonieră. Abia când cineva mi-a atras atenția că durează de mult am realizat că ceva nu este în regulă”, a mai povestit ea.

Chiar dacă vestea primită de la doctor a doborât-o, femeia nu s-a lăsat descumpănită, așa că a început să se documenteze despre boala respectivă și despre intervenția chirurgicală pe care trebuia să o facă.

După operație, doctorul a spus că a fost una de real succes. Pacienta a avut nevoie de câteva exerciții pentru a putea reveni la viața de dinaintea operației.