O femeie de 78 de ani din Norvegia care a câștigat, la începutul anului 2024, jackpotul la Euromillions în valoare de 120 de milioane de euro a mai rămas cu 38 de milioane. Sumele apar în documentele fiscale, care sunt publice. Mare parte din bani au ajuns la proiecte caritabile și la familie.
„Nu doar că a donat sume mari de bani diferitelor organizații pe care a vrut să le sprijine, dar a fost și foarte generoasă cu familia ei”, a declarat Ingrid Roterud Mathisen, purtătoare de cuvânt a companiei loto Norsk Tipping, potrivit Blick.
Grethe H. a cumpărat proprietăți pentru familie, și-a ajutat rudele în diverse proiecte, inclusiv cu o companie nou înființată, a făcut cursuri de perfecționare și mai multe călătorii.
„A fost un an cu totul special, plin de impresii și emoții. De fapt, probabil că nu am plâns niciodată atât de mult ca în 2024”, a spus Grethe H., potrivit unui comunicat al Norsk Tipping.
Totuși, viața femeii a rămas în general la fel: „Obiceiurile mele zilnice sunt aceleași, chiar dacă nu mai trebuie să mă uit la preț. Doar la achiziții mari am fost probabil ceva mai puțin economă”.