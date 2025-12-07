B1 Inregistrari!
O femeie de 78 de ani a câștigat la loterie 120 de milioane de euro, dar a rămas fără o bună parte din sumă. Ce a făcut cu banii

Traian Avarvarei
07 dec. 2025, 20:29
Foto: Pixabay
O femeie de 78 de ani din Norvegia care a câștigat, la începutul anului 2024, jackpotul la Euromillions în valoare de 120 de milioane de euro a mai rămas cu 38 de milioane. Sumele apar în documentele fiscale, care sunt publice. Mare parte din bani au ajuns la proiecte caritabile și la familie.

Ce a făcut femeia cu banii câștigați la loterie

„Nu doar că a donat sume mari de bani diferitelor organizații pe care a vrut să le sprijine, dar a fost și foarte generoasă cu familia ei”, a declarat Ingrid Roterud Mathisen, purtătoare de cuvânt a companiei loto Norsk Tipping, potrivit Blick.

Grethe H. a cumpărat proprietăți pentru familie, și-a ajutat rudele în diverse proiecte, inclusiv cu o companie nou înființată, a făcut cursuri de perfecționare și mai multe călătorii.

Femeia a rămas cu aceleași obiceiuri zilnice, deși a devenit bogată

„A fost un an cu totul special, plin de impresii și emoții. De fapt, probabil că nu am plâns niciodată atât de mult ca în 2024”, a spus Grethe H., potrivit unui comunicat al Norsk Tipping.

Totuși, viața femeii a rămas în general la fel: „Obiceiurile mele zilnice sunt aceleași, chiar dacă nu mai trebuie să mă uit la preț. Doar la achiziții mari am fost probabil ceva mai puțin economă”.

