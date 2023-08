Ce a pățit copilul unor turiști români în Turcia: „Puteți să îi dați și în judecată direct, dar până se soluționează o să aveți nepoți”

Un adevărat ghinion a stricat Copilul lor s-a tăiat într-o bucată de gresie când a aterizat în apa din tobogan, iar acum e în căruciorul cu rotile și are dureri. Unul dintre părinți a cerut sfaturi pe un grup de Facebook pentru că și-ar dori să primească înapoi banii dați pe vacanță.

Turcia: Copilul unor turiști români s-a rănit și a ajuns în căruciorul cu rotile

„Am avut o situație neplăcută la piscină, băiatul meu s-a tăiat foarte rău în talpă într-o bucată de gresie când a aterizat în apa din tobogan, am fost la spital și l-a cusut, acum e în cărucior cu rotile, am făcut reclamație scrisă la recepția hotelului. Acum vacanța noastră nu mai e vacanță, el are dureri, aș dori sfaturi de la voi, dacă ați fost pățiți, cum ați procedat? Noi am dori banii pe vacanță înapoi”, a relatat persoana respectivă, pe un grup de Facebook dedicat celor ce-și petrec concediile în Turcia.

Potrivit , persoana în cauză a cerut sfaturi pe grup deoarece ar dori să-și recupereze banii dați pe : „Nu avem asigurare, dar hotelul ne-a dus la spital după multe insistențe și cred că au suportat cheltuiala, noi am plătit doar medicamentele, dar aș dori banii înapoi pentru că e absolut vina lor”.

Însă cei care au răspuns nu s-au arătat prea optimiști: „Puteți să îi dați și în judecată direct pe ei, dar până se soluționează o să aveți nepoți”.