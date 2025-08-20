B1 Inregistrari!
Secretarul Sănătății din SUA acuzat de dezinformare în privința vaccinurilor. Robert Kennedy Jr. a fost numit în funcție de Trump

Adrian Teampău
20 aug. 2025, 21:05
Secretarul Sănătății din SUA acuzat de dezinformare în privința vaccinurilor. Robert Kennedy Jr. a fost numit în funcție de Trump
Robert F. Kennedy Jr. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Tracy Kimball

Robert Kennedy Jr. a fost numit de Donald Trump să se ocupe de problemele sănătății americanilor deși este un personaj controversat. Conspiraționist, antivaccinist convins, acesta a promovat tot felul de teorii dubioase legate de anumite afecțiuni.

Cuprins:

  • Ce reclamă angajații agențiilor sanitare
  • Acuzații grave la adresa secretarului Sănătății

Ce reclamă angajații agențiilor sanitare

Sute de angajaţi şi foşti angajaţi ai agenţiilor sanitare americane îl acuz pe secretarul pentru Sănătate al administraţiei Trump, antivaccinistul Robert Kennedy Jr, că răspândește informaţii false. Ei au transmis o scrioare deschisă în care avertizează în legătură cu consecințele teoriilor pe care le promovează acesta, după cum informează AFP.

Apelul vine la aproximativ două săptămâni după un atac armat lansat împotriva sediului Centrului pentru Controlul şi Prevenţia Bolilor (CDC). Aceasta este principala agenţie sanitară a SUA. Un antivaccinist a atacat, cu o armă, pe 8 august, mai multe clădiri ale CDC în Atlanta, în sud-estul SUA. În atac a fost ucis și un polițist care a intervenit. La locul atacului, autoritățile au găsit peste 500 de cartuşe care au fost trase.

În scrisoarea deschisă, lucrătorii sanitari avertizează că atacul nu a fost întâmplător, dat fiind că însuși secretarul Sănătății este un adept al conspirațiilor antivacciniste. Ei au acuzat „un context de neîncredere crescândă faţă de instituţiile publice, neîncredere alimentată de o retorică politizată care i-a transformat pe profesioniştii din domeniul sănătăţii publice, altădată consideraţi experţi demni de încredere, în ţinte de diabolizare”.

De-a lungul anilor, Robert Kennedy Jr. a distribuit informații false cu privire la vaccinuri şi a acuzat de corupţie agenţiile la conducerea cărora a fost desemnat de Trump. Mai mult, este acuzat că încă alimentează astfel de conspirații.

Acuzații grave la adresa secretarului Sănătății

Robert Kennedy Jr. este descris, în scrisoare, ca fiind complice la distrugerea infrastructurii de sănătate publică a SUA. El este acuzat că pune în pericol sănătatea naţiunii, difuzând în mod repetat informaţii sanitare eronate. Semnatarii scrisorii îi cer acestuia să înceteze să mai acţioneze astfel. După ce a preluat funcţia el şi-a înmulţit declarațiile conspiraționiste, în special cu privire la vaccinuri, împotriva consensului ştiinţific.

În acest context, experții și funcționarii din sistemul public de sănătate al SUA au lansat o petiţie pe care au adresat-o Congresului și în care cer destituirea lui. Până în prezent, această petiție a strâns peste 12.600 de semnături.

Scrioarea deschisă a funcţionarilor din domeniul sănătăţii, dintre care o parte au dorit să-şi păstreze anonimatul, survine în urma altor texte similare semnate de angajaţi federali pentru a denunţa acţiunile administraţiei Trump. De altfel, parte dintre autori au avut de suportat și consecințe. Aproape 140 de angajaţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului care s-au revoltat public au fost trimişi în iulie în concediu forţat.

