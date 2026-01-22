B1 Inregistrari!
Externe » Ce presupune acordul SUA-Danemarca privind Groenlanda, anunțat de Trump, și ce rol va avea sistemul antirachetă Golden Dome (Axios)

Ce presupune acordul SUA-Danemarca privind Groenlanda, anunțat de Trump, și ce rol va avea sistemul antirachetă Golden Dome (Axios)

Ana Maria
22 ian. 2026, 10:23
Ce presupune acordul SUA-Danemarca privind Groenlanda, anunțat de Trump, și ce rol va avea sistemul antirachetă Golden Dome (Axios)
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Acordul SUA-Danemarca: Ce rol are sistemul Golden Dome în acest acord
  2. Cum se vor desfășura negocierile între SUA, Danemarca și Groenlanda
  3. Cum funcționează sistemul antirachetă Golden Dome

Multă lume se întreabă ce presupune, de fapt, acordul SUA-Danemarca privind Groenlanda. Acordul anunțat miercuri de președintele Donald Trump nu implică cedarea suveranității depline a Groenlandei de la Danemarca către Statele Unite, scrie publicația Axios. Totuși, în cadrul înțelegerii este inclusă instalarea sistemului de apărare antirachetă Golden Dome pe insulă.

Conform Axios, se va actualiza „Acordul de apărare a Groenlandei” din 1951, care permite Statelor Unite construirea de baze militare și crearea unor „zone de apărare” pe insulă, în cazul în care NATO consideră necesar.

În plus, înțelegerea urmărește sporirea securității în Groenlanda, intensificarea activității NATO în Arctica și dezvoltarea unor inițiative în sectorul resurselor naturale, au precizat sursele publicației.

Acordul SUA-Danemarca: Ce rol are sistemul Golden Dome în acest acord

Instalarea sistemului defensiv „Golden Dome” în Groenlanda este văzută ca o măsură-cheie pentru contracararea „influenței externe malefice” a Rusiei și Chinei în regiune.

Potrivit Axios, „Dacă acest acord se încheie, iar președintele Trump are mari speranțe că se va întâmpla asta, SUA își vor atinge toate obiectivele strategice legate de Groenlanda, cu costuri foarte mici, pentru totdeauna”.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a declarat: „Președintele Trump dovedește încă o dată că este negociatorul-șef. Pe măsură ce detaliile sunt finalizate de către toate părțile implicate, acestea vor fi date publicității”.

Cum se vor desfășura negocierile între SUA, Danemarca și Groenlanda

Axios notează că propunerile secretarului general al NATO, Mark Rutte, reflectă poziția daneză: Danemarca își păstrează suveranitatea asupra Groenlandei, dar permite Statelor Unite să își mărească prezența militară pe insulă.

În următoarele săptămâni, se anticipează discuții la nivel înalt între cele trei părți pentru a detalia acordul, potrivit Antena 3 CNN.

Cum funcționează sistemul antirachetă Golden Dome

Sistemul de apărare antirachetă „Golden Dome”, anunțat anul trecut de administrația Trump, este compus din patru straturi: unul satelit și trei terestre. Acestea includ 11 baterii cu rază scurtă de acțiune amplasate în Statele Unite, Alaska și Hawaii, conform unui document oficial.

Costul proiectului este estimat la 175 de miliarde de dolari, iar termenul limită de lansare este 2028.

Inspirat de sistemul israelian Iron Dome, „Golden Dome” este gândit ca un scut multistrat, cu o rază de acțiune mult mai mare, adaptată la amenințările complexe de pe teritoriul SUA.

Unul dintre obiectivele principale este interceptarea rachetelor în „faza de propulsie”, în momentul ascensiunii lente și previzibile prin atmosferă.

