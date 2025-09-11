B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ce recompensă uriașă oferă FBI pentru a-l prinde pe asasinul lui Kirk

Ce recompensă uriașă oferă FBI pentru a-l prinde pe asasinul lui Kirk

Ana Maria
11 sept. 2025, 22:02
Ce recompensă uriașă oferă FBI pentru a-l prinde pe asasinul lui Kirk
Sursa foto: Hepta/ Abaca Press / CNP/ABACA
Cuprins
  1. Cum era îmbrăcat suspectul
  2. Ce a declarat Donald Trump, după moartea lui Charlie Kirk
  3. Unde va fi transportat sicriul cu trupul lui Charlie Kirk
  4. Ce mesaj a apărut pe contul de X al lui Charlie Kirk

FBI-ul oferă o recompensă de până la 100.000 de dolari pentru informații care duc la identificarea și arestarea celui responsabil pentru moartea lui Charlie Kirk. Oricine are informații este rugat să sune la 1-800-CALL-FBI. Oficialii au publicat și linkul către un formular prin care oamenii pot încărca videoclipuri și fotografii.

Cum era îmbrăcat suspectul

Persoana de interes „purta articole patriotice ieftine”. Suspectul căutat de FBI părea să poarte un tricou negru pe care era reprezentat un vultur pleșuv fluturând peste un steag american.

Pe bluză scria: „Țara celor liberi… Casa celor curajoși”. Daily Mail a descoperit că tricoul se vinde pe eBay cu doar 6,75 dolari.

FBI-ul a publicat o imagine cu o persoană de interes în ancheta sa privind uciderea lui Charlie Kirk.

Fotografiile înfățișează o persoană purtând o șapcă, ochelari de soare și o bluză neagră cu mânecă lungă.

„Solicităm ajutorul publicului pentru identificarea acestei persoane de interes în legătură cu împușcarea fatală a lui Charlie Kirk în Utah Valley”, a declarat joi biroul FBI din Salt Lake City.

Oficialii din Utah au amânat o conferință de presă de joi din cauza „evoluțiilor rapide” din ancheta privind asasinarea lui Charlie Kirk.

Ce a declarat Donald Trump, după moartea lui Charlie Kirk

Președintele Donald Trump a declarat că intenționează să vorbească cu familia lui Kirk joi după-amiază.

Trump a făcut aceste remarci într-o scurtă conversație cu reporterii, la părăsirea Pentagonului.

Vicepreședintele JD Vance călătorește joi în Utah pentru a se întâlni personal cu familia lui Kirk.

Amintim că Charlie Kirk stătea sub cort și vorbea când a fost împușcat mortal de cineva care stătea pe acoperișul unei clădiri universitare din apropiere.

Se crede că trăgătorul a tras de la 200 de metri distanță de locul unde stătea Kirk.

Unde va fi transportat sicriul cu trupul lui Charlie Kirk

Surse au declarat pentru Associated Press că sicriul cu trupul lui Kirk va fi transportat în statul său natal, Arizona, cu avionul vicepreședintelui, Air Force Two, joi.

Vicepreședintele JD Vance și-a anulat aparițiile pentru aniversarea atacurilor din 11 septembrie pentru a zbura în Utah.

Vicepreședintele JD Vance și a doua doamnă a Statelor Unite, Usha Vance, vor vizita joi orașul Salt Lake City, Utah, pentru a aduce un omagiu familiei lui Charlie Kirk. Nu vor mai merge la New York City pentru comemorarea evenimentelor din 11 septembrie.

Ce mesaj a apărut pe contul de X al lui Charlie Kirk

Pe contul de X al lui Charlie Kirk a fost publicat un mesaj scris de organizația pe care a fondat-o, Turning Point USA, care l-a comemorat, joi, pe Kirk ca fiind „un lider, un mentor și un prieten”.

Autorii postării au menționat, de asemenea, că Kirk „nu era străin de amenințări”, primind „mii de amenințări de-a lungul vieții sale”.

Alături de postare a apărut o imagine alb-negru cu Kirk mergând pe scenă la un eveniment Turning Point, cu luminile și pirotehnica care au devenit marca distinctivă a organizației.

„Charlie iubea America, poporul ei, Constituția ei, libertatea ei și prostiile nemărginite pe care toți le-au făcut pentru lume. Dar mai presus de toate, Charlie trăia în fiecare zi cu o dragoste debordantă pentru Hristosul pe care știa că îl va vedea într-o zi.” Când a fost întrebat, Charlie a spus că, mai presus de toate, își dorea să fie ținut minte pentru credința sa. Mult mai mult decât orice victorie politică, Charlie își dorea să vadă o renaștere spirituală în rândul tinerilor americani.”

„Deși Charlie a plecat, moștenirea lui va dăinui”, se spune, parțial, în mesajul postat pe contul lui Kirk.

Amintim că agenții federali au declarat, anterior, că au găsit o pușcă de mare putere în pădure după ce Kirk a fost împușcat mortal la Universitatea Utah Valley, dar au recunoscut că încă nu l-au identificat pe criminal.

Un glonț l-a lovit pe Kirk în gât, provocând panică în mulțime. În ciuda eforturilor frenetice ale personalului și ale agenților de pază de a-l salva, acesta a murit pe loc.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Capete de porc cu inscripția „Macron” au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris / Legătura cu posibile actile ostile ale Rusiei
Externe
Capete de porc cu inscripția „Macron” au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris / Legătura cu posibile actile ostile ale Rusiei
Primarul Romei promite că se va putea înota în Tibru peste cinci ani
Externe
Primarul Romei promite că se va putea înota în Tibru peste cinci ani
Ce mesaj era gravat pe gloanțele lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk
Externe
Ce mesaj era gravat pe gloanțele lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk
Adrian Zuckerman povestește cum a trăit 9/11: „A fost o zi plină de primejdii”
Externe
Adrian Zuckerman povestește cum a trăit 9/11: „A fost o zi plină de primejdii”
El este posibilul criminal al lui Charlie Kirk. FBI a publicat fotografii cu el
Externe
El este posibilul criminal al lui Charlie Kirk. FBI a publicat fotografii cu el
„Am aplicat la 3.000 de joburi. Degeaba”. Disperarea tinerilor care nu-și găsesc locuri de muncă și cum trișează unii de rușinea părinților (VIDEO)
Externe
„Am aplicat la 3.000 de joburi. Degeaba”. Disperarea tinerilor care nu-și găsesc locuri de muncă și cum trișează unii de rușinea părinților (VIDEO)
11 septembrie 2001, ziua care a îngrozit America. Se împlinesc 24 de ani de la atacurile teroriste asupra World Trade Center
Externe
11 septembrie 2001, ziua care a îngrozit America. Se împlinesc 24 de ani de la atacurile teroriste asupra World Trade Center
Donald Trump lansează acuzații grave după asasinatul lui Charlie Kirk: Retorica „stângii radicale” este direct responsabilă pentru terorismul din SUA
Externe
Donald Trump lansează acuzații grave după asasinatul lui Charlie Kirk: Retorica „stângii radicale” este direct responsabilă pentru terorismul din SUA
TikTok a aruncat Nepalul în haos. Revoluția generației Z provocată de fenomenul „nepo kids”. Viața opulentă a politicienilor dezvăluită pe platformele online
Externe
TikTok a aruncat Nepalul în haos. Revoluția generației Z provocată de fenomenul „nepo kids”. Viața opulentă a politicienilor dezvăluită pe platformele online
Peste 1.000 de victime ale atacului terorist din 11 septembrie 2001 sunt încă neidentificate. Oamenii de știință solicită ajutorul rudelor persoanelor decedate  
Externe
Peste 1.000 de victime ale atacului terorist din 11 septembrie 2001 sunt încă neidentificate. Oamenii de știință solicită ajutorul rudelor persoanelor decedate  
Ultima oră
00:10 - Capete de porc cu inscripția „Macron” au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris / Legătura cu posibile actile ostile ale Rusiei
23:57 - Suferi de insomnii? Iată ce poți face pentru un somn odihnitor
23:28 - Amelia, ispita de la „Insula Iubirii”, nervoasă pe companiile de ride-sharing. Ce a scos-o din sărite pe brunetă
23:14 - Primarul Romei promite că se va putea înota în Tibru peste cinci ani
22:58 - Alexandru Nazare, vizită la Washington: „Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani”
22:45 - Albania are un „ministru” AI pentru achiziții publice. În România, ION a dispărut din peisaj
21:59 - Fuego, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Mă demoralizează atunci când văd înverșunare”. Ce a transmis artistul
21:57 - Undă verde pentru Programul Rabla 2025: Valorea voucherelor, diminuată drastic
21:35 - Ce ilegalitate a comis Gigi Becali la Techirghiol. S-a ales cu dosar penal
21:13 - Cătălin Bordea, confesiuni despre momentele în care se simte trist. Cum depășește situațiile grele din viața lui