Ce recompensă uriașă oferă FBI pentru a-l prinde pe asasinul lui Kirk

-ul oferă o de până la 100.000 de dolari pentru informații care duc la identificarea și arestarea celui responsabil pentru moartea lui . Oricine are informații este rugat să sune la 1-800-CALL-FBI. Oficialii au publicat și linkul către un formular prin care oamenii pot încărca videoclipuri și fotografii.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… — FBI (@FBI)

Cum era îmbrăcat suspectul

Persoana de interes „purta articole patriotice ieftine”. Suspectul căutat de FBI părea să poarte un tricou negru pe care era reprezentat un vultur pleșuv fluturând peste un steag american.

Pe bluză scria: „Țara celor liberi… Casa celor curajoși”. a descoperit că tricoul se vinde pe eBay cu doar 6,75 dolari.

FBI-ul a publicat o imagine cu o persoană de interes în ancheta sa privind uciderea lui Charlie Kirk.

Fotografiile înfățișează o persoană purtând o șapcă, ochelari de soare și o bluză neagră cu mânecă lungă.

„Solicităm ajutorul publicului pentru identificarea acestei persoane de interes în legătură cu împușcarea fatală a lui Charlie Kirk în Utah Valley”, a declarat joi biroul FBI din Salt Lake City.

Oficialii din Utah au amânat o conferință de presă de joi din cauza „evoluțiilor rapide” din ancheta privind asasinarea lui Charlie Kirk.

We are asking for the public’s help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity)

Ce a declarat Donald Trump, după moartea lui Charlie Kirk

Președintele Donald Trump a declarat că intenționează să vorbească cu familia lui Kirk joi după-amiază.

Trump a făcut aceste remarci într-o scurtă conversație cu reporterii, la părăsirea Pentagonului.

Vicepreședintele JD Vance călătorește joi în Utah pentru a se întâlni personal cu familia lui Kirk.

Amintim că Charlie Kirk stătea sub cort și vorbea când a fost împușcat mortal de cineva care stătea pe acoperișul unei clădiri universitare din apropiere.

Se crede că trăgătorul a tras de la 200 de metri distanță de locul unde stătea Kirk.

Unde va fi transportat sicriul cu trupul lui Charlie Kirk

Surse au declarat pentru Associated Press că sicriul cu trupul lui Kirk va fi transportat în statul său natal, Arizona, cu avionul vicepreședintelui, Air Force Two, joi.

Vicepreședintele JD Vance și-a anulat aparițiile pentru aniversarea atacurilor din 11 septembrie pentru a zbura în Utah.

Vicepreședintele JD Vance și a doua doamnă a Statelor Unite, Usha Vance, vor vizita joi orașul Salt Lake City, Utah, pentru a aduce un omagiu familiei lui Charlie Kirk. Nu vor mai merge la New York City pentru comemorarea evenimentelor din 11 septembrie.

Ce mesaj a apărut pe contul de X al lui Charlie Kirk

Pe contul de X al lui Charlie Kirk a fost publicat un mesaj scris de organizația pe care a fondat-o, Turning Point USA, care l-a comemorat, joi, pe Kirk ca fiind „un lider, un mentor și un prieten”.

Autorii postării au menționat, de asemenea, că Kirk „nu era străin de amenințări”, primind „mii de amenințări de-a lungul vieții sale”.

Alături de postare a apărut o imagine alb-negru cu Kirk mergând pe scenă la un eveniment Turning Point, cu luminile și pirotehnica care au devenit marca distinctivă a organizației.

„Charlie iubea America, poporul ei, Constituția ei, libertatea ei și prostiile nemărginite pe care toți le-au făcut pentru lume. Dar mai presus de toate, Charlie trăia în fiecare zi cu o dragoste debordantă pentru Hristosul pe care știa că îl va vedea într-o zi.” Când a fost întrebat, Charlie a spus că, mai presus de toate, își dorea să fie ținut minte pentru credința sa. Mult mai mult decât orice victorie politică, Charlie își dorea să vadă o renaștere spirituală în rândul tinerilor americani.”

„Deși Charlie a plecat, moștenirea lui va dăinui”, se spune, parțial, în mesajul postat pe contul lui Kirk.

— Charlie Kirk (@charliekirk11)

Amintim că agenții federali au declarat, anterior, că au găsit o pușcă de mare putere în pădure după ce Kirk a fost împușcat mortal la Universitatea Valley, dar au recunoscut că încă nu l-au identificat pe criminal.

Un glonț l-a lovit pe Kirk în gât, provocând panică în mulțime. În ciuda eforturilor frenetice ale personalului și ale agenților de pază de a-l salva, acesta a murit pe loc.