El este posibilul criminal al lui Charlie Kirk. FBI a publicat fotografii cu el

-ul a publicat imagini cu o persoană care ar fi fost implicată în asasinarea lui , un cunoscut aliat de-ai lui Donald Trump. Agenții federali au declarat, anterior, că au găsit o pușcă de mare putere în pădure după ce Kirk a fost împușcat mortal la Universitatea Utah Valley, dar au recunoscut că încă nu l-au identificat pe atacator.

Cum arată posibilul criminal al lui Charlie Kirk

Căutarea criminalului lui Charlie Kirk a intrat, joi, în a doua zi de căutări, după ce conservatorul a fost împușcat mortal la un miting care avea loc la Universitatea Utah Valley.

FBI-ul și poliția locală au cerut ajutorul publicului în căutarea atacatorului, care a deschis focul asupra lui Kirk, în vârstă de 31 de ani, în timp ce acesta se adresa unei săli arhipline de studenți.

Un glonț l-a lovit pe Kirk direct în gât, provocând panică în mulțime. În ciuda eforturilor frenetice ale personalului și ale agenților de pază de a-l salva, acesta a murit pe loc.

Doi bărbați au fost reținuți pentru scurt timp după împușcături, dar anchetatorii au confirmat, ulterior, că nu erau suspecți și i-au eliberat.

FBI-ul a publicat joi seara o imagine cu o persoană de interes în ancheta sa privind uciderea lui Charlie Kirk.

„Solicităm ajutorul publicului pentru identificarea acestei persoane de interes în legătură cu împușcarea mortală a lui Charlie Kirk în Utah Valley”, a transmis, joi, biroul FBI din Salt Lake City.

We are asking for the public’s help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity)

Ce era inscripționat pe gloanțele cu care a fost ucis Kirk

Potrivit , CNN a stârnit furie în rândul americanilor pentru că a evitat să facă referire la mesajele transgender găsite pe gloanțele din interiorul puștii folosite de asasinul lui Charlie Kirk.

Publicația s-a referit, în schimb, la gravuri ca la „o serie de fraze legate de probleme culturale” pentru a evita confruntarea cu ceea ce era, de fapt, înscris pe gloanțe.

Wall a dezvăluit pentru prima dată mesajele, pe baza unei notificări trimise agenților Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili (ATF).

Deși cuvintele exacte de pe gloanțe nu au fost furnizate, WSJ le-a descris în mod explicit ca fiind „gravate cu ideologia transgender și antifascistă”.

Oamenii de pe rețelele sociale au criticat reportajele CNN drept „nerușinate” și „periculoase”, acuzându-i în același timp de „manipularea” publicului.

Amintim că astăzi a început căutarea unei persoane înarmate, după ce activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs la Universitatea Utah Valley.

Tânărul în vârstă de 31 de ani a fost ucis în timpul unei dezbateri găzduite de Turning Point USA, organizația de tineret pe care a co-fondat-o în 2012, într-un eveniment descris drept un „asasinat politic”.

Ce trebuie să știi despre asasinatul lui Charlie Kirk

Iată ce trebuie să știi despre asasinatul lui Charlie Kirk: