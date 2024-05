Ce s-a întâmplat cu primul om care a primit un transplant de rinichi de la un porc

Primul pacient din lume care a beneficiat de un rinichi de porc modificat genetic a decedat la aproape două luni după transplant.

În luna martie 2024, echipa medicală de la Spitalul General Massachusetts din Boston a realizat un transplant de rinichi provenit de la un porc. Pacientul, Rick Slayman, în vârstă de 62 de ani din SUA, suferea de boală renală în stadiu terminal.

Rinichiul folosit în transplant provenea de la un porc modificat genetic astfel încât să fie eliminată posibilitatea unei reacții imediate de respingere. Procesul de modificare includea eliminarea anumitor gene porcine și adăugarea de gene umane pentru a îmbunătăți compatibilitatea, plus inactivarea retrovirusurilor endogene porcine pentru a preveni riscurile de infectare.

