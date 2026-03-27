Țara care ar putea intra în război alături de Israel contra Iran: „Lumea s-a săturat". Anunțul făcut de șeful armatei

Ana Maria
27 mart. 2026, 18:40
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Stringer
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis șeful armatei din Uganda
  2. De ce susține Uganda Israelul
  3. Cum arată situația Ugandei în prezent

Șeful armatei din Uganda, Muhoozi Kainerugaba, a stârnit reacții după ce a sugerat că țara sa ar putea interveni militar în conflictul din Orientul Mijlociu de partea Israelului, deși statul african se află la mii de kilometri distanță de zona de conflict.

Generalul, care este și fiul președintelui Yoweri Museveni, aflat la conducerea țării din 1986, a transmis mai multe mesaje publice începând cu 24 martie, în care și-a exprimat sprijinul față de Israel.

Ce mesaj a transmis șeful armatei din Uganda

Declarațiile sale au fost publicate pe platforma X și au vizat atât dorința de pace, cât și o poziție fermă în cazul unor amenințări la adresa Israelului.

Vrem ca războiul din Orientul Mijlociu să înceteze imediat. Lumea s-a săturat”, a postat Muhoozi miercuri. „Dar orice discuţie care vizează distrugerea sau înfrângerea Israelului ne va atrage în război. Alături de Israel!”, adaugă el.

În același context, oficialul ugandez a lansat și un avertisment direct către autoritățile iraniene: „Dacă Teheranul ne-ar lovi cu rachete, am riposta cu propriile noastre rachete”.

Deși mesajele sunt ferme, ele nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului de la Kampala. Declarațiile aparțin strict liderului militar și nu au fost confirmate ca politică de stat.

De ce susține Uganda Israelul

Generalul și-a justificat poziția prin relațiile istorice dintre cele două state. El a amintit sprijinul oferit de Israel Ugandei în anii ’80 și ’90 și a subliniat dreptul statului israelian de a exista și de a se apăra.

Relațiile dintre cele două țări sunt consolidate și de un moment istoric important, intervenția militară israeliană din 1976, cunoscută drept operațiunea de la Operațiunea Entebbe, când forțele speciale israeliene au eliberat ostatici pe aeroportul din Uganda.

Într-un gest cu valoare simbolică, Muhoozi Kainerugaba a sugerat ridicarea unui monument în memoria lui Yoni Netanyahu, ofițerul israelian ucis în timpul operațiunii din 1976.

Până în prezent, autoritățile ugandeze nu au confirmat oficial această inițiativă.

Cum arată situația Ugandei în prezent

Uganda este considerată una dintre cele mai sărace țări din lume, cu o economie estimată la aproximativ 20 de miliarde de dolari și o populație de peste 50 de milioane de locuitori.

Supranumită „Perla Africii” datorită peisajelor naturale, țara are o populație majoritar creștină, dar și o comunitate musulmană semnificativă.

Citește și...
Cazul care a împărțit lumea în două: Noelia a fost eutanasiată. Cum s-a desfășurat procedura de eutanasie și ce a mărturisit chiar înainte de a muri
Externe
Cazul care a împărțit lumea în două: Noelia a fost eutanasiată. Cum s-a desfășurat procedura de eutanasie și ce a mărturisit chiar înainte de a muri
UE pregătește un răspuns coordonat la criza energetică. Miniştrii de Finanţe analizează o strategie comună
Externe
UE pregătește un răspuns coordonat la criza energetică. Miniştrii de Finanţe analizează o strategie comună
Polonia reduce TVA și accize la carburanții vânduți la pompă. Guvernul de la Varșovia pregătește prețuri maxime și taxe excepționale
Externe
Polonia reduce TVA și accize la carburanții vânduți la pompă. Guvernul de la Varșovia pregătește prețuri maxime și taxe excepționale
Megalomanie la Casa Albă. Donald Trump își va pune semnătura pe bancnotele emise de Trezorerie
Externe
Megalomanie la Casa Albă. Donald Trump își va pune semnătura pe bancnotele emise de Trezorerie
Războiul în Orientul Mijlociu. SUA își suplimentează prezența militară. Rebelii Houthi vor să se implice în conflict. Consiliul de Securitate al ONU discută problema iraniană
Externe
Războiul în Orientul Mijlociu. SUA își suplimentează prezența militară. Rebelii Houthi vor să se implice în conflict. Consiliul de Securitate al ONU discută problema iraniană
Românii din Italia cer statut oficial de minoritate națională. Ce beneficii ar aduce noul statut pentru comunitate
Externe
Românii din Italia cer statut oficial de minoritate națională. Ce beneficii ar aduce noul statut pentru comunitate
Cazul Andrew Tate revine în atenția autorităților din Marea Britanie. Cum au reapărut acuzațiile după aproape un deceniu
Externe
Cazul Andrew Tate revine în atenția autorităților din Marea Britanie. Cum au reapărut acuzațiile după aproape un deceniu
Tranzitul de gaze naturale către Ucraina urmează să fie sistat. Măsura a fost decisă de premierul ungar, Viktor Orbán
Externe
Tranzitul de gaze naturale către Ucraina urmează să fie sistat. Măsura a fost decisă de premierul ungar, Viktor Orbán
„Cadoul” misterios al Iranului, dezvăluit de Trump. Ce a spus liderul de la Casa Albă după două zile de mister
Externe
„Cadoul” misterios al Iranului, dezvăluit de Trump. Ce a spus liderul de la Casa Albă după două zile de mister
Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
Externe
Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
Ultima oră
18:33 - Tichetele de creșă ar putea crește din aprilie 2026. Ce impact are creșterea asupra familiilor cu copii mici
18:30 - Taxele lui Bolojan atrag hoții. Spărgătorii preferă primăriile în locul băncilor
17:45 - Lia Savonea nu se lasă. Înalta Curte vrea să dea Guvernul în judecată după ce banii obținuți în instanță de magistrați au fost mutați în pachetul de solidaritate al PSD
17:13 - Noua țeapă online în România: Ai văzut astfel de site-uri? DNSC avertizează. Cum sunt păcăliți românii
16:47 - Cazul care a împărțit lumea în două: Noelia a fost eutanasiată. Cum s-a desfășurat procedura de eutanasie și ce a mărturisit chiar înainte de a muri
16:13 - Robert Fico, primit de Nicușor Dan la Cotroceni. Ce au discutat cei doi lideri
15:50 - Un curier român a fost prins furând pisica unei familii după livrarea unui colet. Ce s-a întâmplat după
15:21 - ANPC a aplicat amenzi de peste 6,8 milioane de lei în urma controalelor din sectorul alimentar
15:09 - Sorin Grindeanu anunță că nu e lăsat de partid să îl mai susțină pe Bolojan. Ce i-au transmis PSD-iștii din Oltenia că ar trebui să facă
14:55 - UE pregătește un răspuns coordonat la criza energetică. Miniştrii de Finanţe analizează o strategie comună