Șeful armatei din Uganda, Muhoozi Kainerugaba, a stârnit reacții după ce a sugerat că țara sa ar putea interveni militar în conflictul din Orientul Mijlociu de partea Israelului, deși statul african se află la mii de kilometri distanță de zona de conflict.

Generalul, care este și fiul președintelui Yoweri Museveni, aflat la conducerea țării din 1986, a transmis mai multe mesaje publice începând cu 24 martie, în care și-a exprimat sprijinul față de Israel.

Ce mesaj a transmis șeful armatei din Uganda

Declarațiile sale au fost publicate pe și au vizat atât dorința de pace, cât și o poziție fermă în cazul unor amenințări la adresa Israelului.

„Vrem ca războiul din să înceteze imediat. Lumea s-a săturat”, a postat Muhoozi miercuri. „Dar orice discuţie care vizează distrugerea sau înfrângerea Israelului ne va atrage în război. Alături de Israel!”, adaugă el.

We want the war in the Middle East to end now. The world is tired of it. But any talk of destroying or defeating Israel will bring us into the war. On the side of Israel! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba)

În același context, oficialul ugandez a lansat și un avertisment direct către autoritățile iraniene: „Dacă Teheranul ne-ar lovi cu rachete, am riposta cu propriile noastre rachete”.

Deși mesajele sunt ferme, ele nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului de la Kampala. Declarațiile aparțin strict liderului militar și nu au fost confirmate ca politică de stat.

De ce susține Uganda Israelul

Generalul și-a justificat poziția prin relațiile istorice dintre cele două state. El a amintit sprijinul oferit de Israel Ugandei în anii ’80 și ’90 și a subliniat dreptul statului israelian de a exista și de a se apăra.

Relațiile dintre cele două țări sunt consolidate și de un moment istoric important, intervenția militară israeliană din 1976, cunoscută drept operațiunea de la Operațiunea Entebbe, când forțele speciale israeliene au eliberat ostatici pe aeroportul din Uganda.

Într-un gest cu valoare simbolică, Muhoozi Kainerugaba a sugerat ridicarea unui monument în memoria lui Yoni Netanyahu, ofițerul israelian ucis în timpul operațiunii din 1976.

Până în prezent, autoritățile ugandeze nu au confirmat oficial această inițiativă.

Cum arată situația Ugandei în prezent

Uganda este considerată una dintre cele mai sărace țări din lume, cu o economie estimată la aproximativ 20 de miliarde de dolari și o populație de peste 50 de milioane de locuitori.

Supranumită „Perla Africii” datorită peisajelor naturale, țara are o populație majoritar creștină, dar și o comunitate musulmană semnificativă.