Cea mai fericită zi din viața lor s-a transformat într-un coșmar! Ce au pățit doi proaspăt căsătoriți, în timp ce făceau pozele pentru nuntă

Cea mai fericită zi din viața unui cuplu, , a căpătat o formă total diferită decât cea la care s-ar fi gândit. Sintagma „De la bal, la spital” se potrivește perfect în acest caz.

După ce a avut loc ceremonia, au mers pe un lan de floarea-soarelui pentru a face câteva fotografii. Ce a urmat a fost de-a dreptul șocant.

Ce au pățit cei doi îndrăgostiți

Doi tineri, în vârstă de 35 de ani, au trăit șocul vieții lor. În timp ce se pozau, proprietarul lanului de floarea-soarelui, un bărbat în vârstă de 60 de ani, a ajuns la fața locului și nu a fost deloc încântat de ceea ce a văzut.

După o serie de insulte, cei doi tineri au fost bătuți și au ajuns la spital, informează

Unde s-a petrecut incidentul

Întregul eveniment a avut loc în Anagni, provincia italiană Frosinone. După ce au fost tratați, cei doi miri au mers la poliție pentru a depune plângere penală.

La rândul lui, proprietarul lanului de floarea-soarelui i-a reclamat, atât pe cei doi, cât și pe fotograf pentru încălcarea proprietății private.