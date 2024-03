Cea mai scumpă reședință privată din lume are 3 heliporturi și un garaj pentru 168 de mașini. Cine o deține

Mukesh Ambani, cel mai bogat om din India, și familia sa locuiesc într-un turn cu 27 de etaje pe cea mai exclusivistă stradă din Mumbai.

Cea mai scumpă reședință privată din lume

Numită cea mai scumpă reședință privată din lume de către Cartea Recordurilor Guinness, casa soților Ambanis se pare că are nevoie de un personal de 600 de persoane, are trei heliporturi și are un cinematograf cu 50 de locuri, scrie .

Numit Antilia, numele unei insule mitice de pe coasta Europei, interiorul clădirii a fost rar fotografiat.

Structura de 400.000 de metri pătrați are în mod oficial 27 de etaje, deși numeroasele sale tavane cu înălțime dublă înseamnă că este mai aproape ca înălțime de o clădire tradițională de 40 de etaje.

Construcția casei a costat aproximativ 1 miliard de dolari

Construcția casei lui Ambanis a costat aproximativ 1 miliard de dolari și a fost construită între 2006 și 2010, potrivit Architectural Digest India.

Turnul conține un cinematograf cu 50 de locuri, un centru spa cu servicii complete, un centru de sănătate și trei heliporturi. Holul are nouă lifturi, iar în garaj poate încăpea 168 de mașini.

Familia Ambani a atras atenția lumii în această lună cu festivități înainte de nunta pentru fiul Anant, care au inclus și mese pregătite de 100 de bucătari.

Oaspeți de seamă, printre care Bill Gates și Mark Zuckerberg, s-au adunat în Jamnagar, India, pentru a celebra căsătoria lui Anant, al cărui tată, Mukesh, se spune că are o valoare de 113 miliarde de dolari.

Mukesh și Nita Ambani au trei copii: și Akash, care sunt gemeni, și fratele lor mai mic, Anant.

Mukesh Ambani este președintele conglomeratului de energie, retail și media Reliance Industries și este considerat cel mai bogat om din India. Turnul pe care a fost construit construit la comandă se află pe Altamount Road, rândul miliardariilor din Mumbai.