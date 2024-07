Cei mai bogați oameni din Kazahstan se aflau pe iahtul care a provocat incendiul de pe insula grecească Hydra

Apar noi detalii în cazul incendiului provocat în urma artificiilor lansate de pe un iaht. Mai mulți magnați din Kazahstan, printre care manageri ai unor companii petroliere sau bănci, sunt acuzați că au fost pe iahtul din Grecia și că au fost responsabili de incident, potrivit .

Cei mai bogați oameni din Kazahstan se aflau pe iahtul care a provocat incendiul de pe insula grecească

Omul de afaceri Daniyar Abulgazin, cel care a închiriat iahtul de lux, a respins luni acuzațiile potrivit cărora el sau oricare dintre pasagerii de la bordul unui iaht de lux ar fi fost responsabili pentru un incendiu care a izbucnit pe insula Saronică Hydra în urma artificiilor lansate de pe navă pe 21 iunie.

Incendiul a ars peste 300 de acri din singura pădure de pini de pe insula turistică, care se află la sud de Atena.

„A fost o surpriză completă să aflăm despre acuzațiile care au urmat în presă la întoarcerea noastră și neg categoric orice faptă greșită”, a declarat Daniyar Abulgazin într-un comunicat publicat în ediția online a Forbes Kazahstan.

„Nici eu, nici oaspeții mei nu am făcut nimic care ar fi putut duce la incendiu. Am respectat cu strictețe regulile de siguranță la incendiu stabilite pe iaht. Nici eu, nici oaspeții mei nu am cerut echipajului iahtului sau altor terți să ia măsuri care ar fi putut duce la un incendiu”, a adăugat el și și-a exprimat „cele mai profunde regrete” pentru incendiu.

Abulgazin a spus că a închiriat iahtul Persephone I de la prânz pe 15 iunie până la prânz pe 22 iunie, pentru a organiza o croazieră pentru el și oaspeții săi în jurul insulelor Greciei.

El a spus că autoritățile elene au vorbit cu el și cu oaspeții săi înainte de plecarea lor din Grecia, care era programată inițial pentru 22 iunie, dar nu i-au adus acuzații în legătură cu incendiul și i s-a permis să părăsească țara.

Abulgazin a spus că va coopera cu autoritățile elene în anchetă.

Oaspeții de pe iaht, Persefoni I, au inclus șapte kazahi, potrivit unui manifest obținut de instituțiile de jurnalism de investigație Organizated Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și Inside Story. Manifestul navei arată că la bord se aflau și fiul lui Abulgazin și soția sa, Aidan Suleimenova, care conduce una dintre cele mai mari organizații caritabile din Kazahstan, împreună cu adjunctul ei.

Printre alți invitați s-au numărat Umut Shayakhmetova, CEO-ul celei mai mari instituții financiare din Kazahstan, Halyk Bank, soțul ei, Beimbet Shayakhmetov, fost manager de top al companiei naționale de petrol, KMG International NV, și fiica lor.

Pe 27 iunie, căpitanul grec și locotenentul iahtului au fost trimiși în arest preventiv, în timp ce restul de 11 membri ai echipajului au fost eliberați pe cauțiune, cu obligația de a se prezenta lunar la Departamentul de Poliție.

Procurorii greci au acuzat, de asemenea, opt pasageri kazahi de complicitate la incendiere, după ce noi dovezi au fost descoperite în timpul unei anchete criminalistice la locul incendiului.

Parchetul Pireu a lansat o anchetă preliminară cu privire la stingerea incendiilor și la gestionarea de către autoritățile portuare a unui incendiu de vegetație pe insula Saronică Hydra, declanșat de artificiile lansate de pe iahtul închiriat privat.