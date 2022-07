Cel puțin 15 persoane într-un atac cu rachete rusești la un bloc de locuințe din Donețk (VIDEO)

Cel puțin 15 persoane au fost ucise într-un atac cu rachete rusești Uragan asupra unei clădiri de locuințe cu cinci etaje din regiunea Donețk, au anunțat oficialii locali duminică, pe măsură ce echipele de salvare își croiau drum printre dărămâturi, acolo unde se crede că ar mai fi captive și alte victime, transmite .

Ucraina a raportat ciocniri cu trupele ruse pe fronturile din est și sud, iar Moscova susține că forțele sale au lovit hangare militare ucrainene în care erau depozitate obuziere de fabricație americană M777, în regiunea Donețk, lângă Kostyantynivka.

Guvernatorul din Donețk, Pavlo Kyrylenko, susține că blocul de locuințe din Ceasiv a fost atacat sâmbătă seară. Serviciul regional de urgență a prezentat bilanțul deceselor duminică la prânz, când preciza că alte 24 de persoane ar putea fi în continuare sub dărâmături.

„Am fugit la subsol, au fost trei lovituri, prima undeva în bucătărie”, susține Ludmila, o rezidentă.

„A doua (lovitură), nu mai țin minte, a fost fulger, am fugit spre a doua intrare, iar apoi direct la subsol. Am stat acolo toată noaptea până azi dimineață”, a continuat femeia.

The Russian terror goes on. The 2005 🇺🇳 commitment to the "Responsibility to Protect" is failing every day, while Ukraine has to plead for more weapons.

At least 15 civilians killed by a 🇷🇺Russian bombing of a residential building in 🇺🇦Chasiv Yar (Donetsk region).

A fost „un alt atac terorist”, spune Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, care a reiterat că Rusia ar trebui declarată stat sponsor al terorismului.

Rusia, care susține că efectuează „o operațiune militară specială” pentru a demilitariza Ucraina, neagă că ar fi țintit civili în mod deliberat.

The death toll from the Russian missile strike on a high-rise building in Chasiv Yar this morning has increased from 6 to 15.

Around another dozen of people are believed to still be beneath the rubble of the collapsed building.

— Visegrád 24 (@visegrad24)