Cel puțin 16 persoane au fost ucise în urma unui atac cu rachete în orașul ucrainean Kostiantynivka (VIDEO)

Cel puțin 16 persoane au murit miercuri, 6 septembrie, în urma unui atac cu rachete asupra orașului ucrainean Kostiantynivka, din regiunea Donețk.

Numărul victimelor ar putea crește, avertizează președintele Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean susține că oamenii uciși în atacul cu rachete sunt: „oameni care nu au făcut nimic rău”.

Potrivit , Zelenski a declarat că: „Acest rău rusesc trebuie să fie învins cât mai curând posibil”.

Russian occupiers attacked Kostiantynivka’s central market in ‘s Donetsk Oblast, resulting in 16 civilian casualties, including one child, and around 20 reported injuries [according to media reports and preliminary information].

