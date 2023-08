Cel puțin 17 muncitori au murit după ce o macara s-a prăbușit pe șantierul unei autostrăzi, în India

O macara s-a prăbușit marți, 1 august, pe șantierul unei autostrăzi din India. Cel puțin 17 muncitori au murit la periferia orașului Mumbai, potrivit Agerpres.

Forța Națională de Răspuns la Dezastre (NDFR) susține că au fost găsite 17 trupuri neînsuflețite, după ce macaraua s-a prăbușit pe mai multe dale de beton, pe șantierul autostrăzii Samruddhi.

„Operaţiunea noastră de căutare şi salvare este încă în curs de desfăşurare”, a declarat Sarang V Kurve din cadrul NDRF.

