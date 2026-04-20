Newsweek: Exerciții cu 17.000 de militari SUA în Filipine. Trageri reale în coasta Chinei. Beijing: se „joacă cu focul”

Mii de soldați americani și filipinezi, cărora li s-a alăturat pentru prima dată un contingent puternic de soldați japonezi, au început exercițiile militare Balikatan 2026, aproape de China.

Beijing a avertizat Statele Unite, Japonia și Filipinele să nu se „joace cu focul”. „Dorim să reamintim țărilor în cauză că a se lega orbește în numele securității va fi doar ca și cum s-ar juca cu focul — în cele din urmă, s-ar întoarce împotriva lor însele”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, într-o conferință de presă.

