Zeci de persoane au murit în care au lovit nordul Chinei. Vinerin, Beijingul a declarat că dezastrele naturale au provocat 147 de morți sau dispăruți în luna iulie.

În ultimele săptămâni, Beijinul a fost afectat de ploi puternice, conform

Autoritățile au declarat, miercuri, că 33 de persoane au murit din cauza inundațiilor și a prăbușirilor unor clădiri.

Bilanțul oficial este de trei ori mai mare față de marțea trecută.

Printre victime se numără și membri echipajelor de intervenție, conform DPA.

În Hebei, 15 persoane au murit și alte 22 sunt date dispărute. La Jilin, 14 oameni au decedat și o alta a dispărut duminică.

a provocat cele mai intense ploi care s-au înregistrat vreodata în Beijing în ultimii 140 de ani.

Milioane de persoane din întreaga lume au fost afectate de fenomenele metorologice extreme, fie valuri de căldură, fie furtuni, care sunt cauzate de schimbările climatice, potrivit oamenilor de știință.

The victims of the floods in Beijing were 33 people, another 18 were missing.

As a result of the natural disaster, 59,000 buildings were destroyed and 147,000 houses were damaged.

— yalnız kurt (@MApodogan)