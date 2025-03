China curtează , insistând pe interesele comune ale celor două părți. Un purtător de cuvânt al Congresului Naţional al Poporului a făcut apel ca cele două părți să nu permită ca relațiile bilaterale „să nu fie afectate de evenimente temporare”.

Aceste declarații, de la Beijing, au loc în contextul dezacordurilor dintre Uniunea Europeană și după revenirea lui la Casa Albă. De altfel, experții în politică internațională au atras atenția cu privire o posibilă apropiere între China și Uniunea Europeană, consecință a politicii externe administrației Trump.

China acordă o importanță deosebită relațiilor sale cu Europa, a declarat Lou Qinjian, purtătorul de cuvânt al legislativului chinez. El a făcut referire la Statele Unite, relatează EFE. Oficialul chinez a subliniat că cele două părți, China şi Europa sunt forţe constructive pentru pace. Totodată a îndemnat ambele părţi să „nu permită” ca relaţiile lor „să fie afectate de evenimente temporare”.

Purtătorul de cuvânt chinez a făcut referire la parteneriatul dintre China și Europa care se completează reciproc în mai multe domenii. El a vorbit despre relaţiile comerciale care stimulează creşterea economică și oferă stabilitate lanţurilor industriale de aprovizionare la nivel global.

Drept urmare, Lou Qinjian a subliniat că țara sa este pregătită să colaboreze cu Uniunea Europeană pentru a aborda în comun provocările globale. Cele două părți trebuie să se opună unilateralismului şi protecţionismului şi să ducă relațiile bilaterale în direcţia corectă. Reprezentantul Congresului Naţional al Poporului a spus că o relaţie stabilă şi sigură între China şi Europa serveşte interesele pe termen lung și răspunde aşteptărilor comunităţii internaţionale.

