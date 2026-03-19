Chuck Norris a fost transportat de urgență la un spital din Hawaii, după ce starea sa de sănătate s-a agravat brusc.

În ce stare se află Chuck Norris

Vestea că a ajuns pe mâna specialiștilor a venit ca un șoc pentru fanii din întreaga lume. Deși are 86 de ani, acesta era cunoscut pentru stilul de viață activ. Deseori a fost surprins fiind surprins în timpul unor antrenamente cu instructorul său. Cu doar o zi înainte de acest incident, vedeta a purtat o conversație telefonică cu un prieten apropiat, fără să dea vreun semn că s-ar simți rău sau că ar avea probleme.

De ce a ajuns pe mâna medicilor actorul

Momentan, cauza exactă care a dus spitalizarea sa de urgență rămâne o necunoscută pentru publicul. Membrii familiei și prietenii apropiați au preferat să fie discreți și nu au oferit detalii despre diagnosticul primit de acesta în Hawaii. Totuși, aceștia au ținut să transmită un mesaj prin care să liniștească oamenii. Familia a transmis că starea generală a actorului este una bună în prezent, în ciuda sperieturii prin care au trecut.

Ce sacrificii a făcut de-a lungul timpului actorul pentru familia sa

De-a lungul anilor, starul a demonstrat că familia este pe primul loc. Acesta a renunțat la cariera sa pentru a-i fi alături soției sale, Gena O’Kelley, atunci când aceasta s-a îmbolnăvit grav. Actorul a fost extrem de afectat de problemele de sănătate ale soției sale. Norris a fost convins la vremea respectivă că problemele femeii au apărut din cauza unor substanțe dintr-un tratament medicamentos, scrie

În perioada respectivă, celebrul artist și-a asumat public rolul de îngrijitor și a pus punct activității sale profesionale: „De azi înainte îmi voi dedica toată viaţa îngrijirii soţiei mele. Am renunţat la cariera mea de actor”, a declarat atunci Chuck Norris, la CBS News.

Pentru un moment, fanii sunt nevoiți să aștepte cu sufletul la gură informații despre evoluția stării de sănătate a actorului.