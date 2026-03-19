B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Celebrul actor de la Hollywood, Chuck Norris, a ajuns de urgență la spital. Ce spun medicii despre starea lui de sănătate

Celebrul actor de la Hollywood, Chuck Norris, a ajuns de urgență la spital. Ce spun medicii despre starea lui de sănătate

Flavia Codreanu
19 mart. 2026, 22:57
Celebrul actor de la Hollywood, Chuck Norris, a ajuns de urgență la spital. Ce spun medicii despre starea lui de sănătate
sursa foto: Instagram/ Chuck Norris
Cuprins
  1. În ce stare se află Chuck Norris
  2. De ce a ajuns pe mâna medicilor actorul
  3. Ce sacrificii a făcut de-a lungul timpului actorul pentru familia sa

Chuck Norris a fost transportat de urgență la un spital din Hawaii, după ce starea sa de sănătate s-a agravat brusc.

În ce stare se află Chuck Norris

Vestea că celebrul actor a ajuns pe mâna specialiștilor a venit ca un șoc pentru fanii din întreaga lume. Deși are 86 de ani, acesta era cunoscut pentru stilul de viață activ. Deseori a fost surprins fiind surprins în timpul unor antrenamente cu instructorul său. Cu doar o zi înainte de acest incident, vedeta a purtat o conversație telefonică cu un prieten apropiat, fără să dea vreun semn că s-ar simți rău sau că ar avea probleme.

De ce a ajuns pe mâna medicilor actorul

Momentan, cauza exactă care a dus spitalizarea sa de urgență rămâne o necunoscută pentru publicul. Membrii familiei și prietenii apropiați au preferat să fie discreți și nu au oferit detalii  despre diagnosticul primit de acesta în Hawaii. Totuși, aceștia au ținut să transmită un mesaj prin care să liniștească oamenii. Familia a transmis că starea generală a actorului este una bună în prezent, în ciuda sperieturii prin care au trecut.

Ce sacrificii a făcut de-a lungul timpului actorul pentru familia sa

De-a lungul anilor, starul a demonstrat că familia este pe primul loc.  Acesta a renunțat la cariera sa pentru a-i fi alături soției sale, Gena O’Kelley, atunci când aceasta s-a îmbolnăvit grav. Actorul a fost extrem de afectat de problemele de sănătate ale soției sale. Norris a fost  convins la vremea respectivă că problemele femeii au apărut din cauza unor substanțe dintr-un tratament medicamentos, scrie TMZ

În perioada respectivă, celebrul artist și-a asumat public rolul de îngrijitor și a pus punct activității sale profesionale: „De azi înainte îmi voi dedica toată viaţa îngrijirii soţiei mele. Am renunţat la cariera mea de actor”, a declarat atunci Chuck Norris, la CBS News.

Pentru un moment, fanii sunt nevoiți să aștepte cu sufletul la gură informații despre evoluția stării de sănătate a actorului.

Tags:
A murit biologul care spunea că sute de milioane de oameni vor muri de foame din cauza suprapopulării
Externe
A murit biologul care spunea că sute de milioane de oameni vor muri de foame din cauza suprapopulării
Externe
Portugalia înăsprește regulile și accelerează expulzarea imigranților fără acte
Externe
Tensiuni între Ucraina și Ungaria pe tema conductei Drujba și a finanțării europene. Ce soluții caută liderii europeni (VIDEO)
Externe
Fiul prințesei Norvegiei vrea o pedeapsă mai mică: Avocații neagă acuzațiile de viol
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Declarații năucitoare ale lui Donald Trump. Ce spune despre trimiterea trupelor terestre în Iran
Externe
Italia reduce prețul carburanților pentru a tempera scumpirile. Cum se compară situația cu evoluțiile din România (VIDEO)
Externe
Europa, sub un nou episod de poluare: De ce aerul va deveni irespirabil până la finalul săptămânii
Externe
Represalii după atacul israelian asupra complexului energetic South Pars. Rachetele Teheranului au lovit o rafinărie la Haifa
Externe
Viktor Orban, de neclintit. Șeful guvernului de la Budapesta nu renunță la blocarea împrumutului pentru Ucraina
Externe
 Rușii nu pot părăsi țara dacă au restanțe la bănci: Numărul interdicțiilor a explodat
