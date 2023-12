Conform unei noi cercetări, și maimuțele bonobo pot recunoaște vechi prieteni sau rude pe care nu i-au văzut de zeci de ani.

Pentru a testa acest lucru, oamenii au folosit fotografii ale unor maimuțe care au murit sau au părăsit grupurile de la Grădina Zoologică Edinburgh din Scoția, Grădina Zoologică Planckendael din Belgia și Sanctuarul Kumamoto din Japonia, notează .

Cimpanzeii își recunosc prietenii pe care nu i-au mai văzut de zeci de ani

Studiul, realizat de cercetători din Statele Unite, a produs probe ale celor mai lungi „memorii sociale” observate vreodată în afara oamenilor.

Autorul principal Christopher Krupenye, profesor asistent la Universitatea Johns Hopkins, care studiază cunoașterea animalelor, a transmis că cercetarea a fost inspirată de experiența sa de lucru cu maimuțele pentru că a simțit că l-au recunoscut chiar și după ani de zile.

Conform publicat luni în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii au descoperit că cimpanzeii și maimuțele bonobo pot recunoaște fotografiile foștilor prieteni sau rude, la mai bine de 25 de ani după ce nu i-au mai văzut.

În cazul unei maimuțe bonobo, pe nume Louise, care nu și-a mai văzut peste 26 de ani sora și nepotul, studiu a arătat că aceasta i-a recunoscut în momentul în care i s-au arătat fotografii cu ei.