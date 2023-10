Cinci cutremure consecutive în Afganistan. Cel mai puternic seism a ucis 14 oameni și a rănit alți 78

Afganistanul a fost lovit de cinci cutremure consecutive, sâmbătă. Seismele au înregistrat magnitudini cuprinse între 4,7 și 6,3. Cel mai puternic seism a provocat daune majore și pierderi de vieți omenești în provincia Herat, din vestul țării.

People are out on the streets of Herat city after a 6.10 richter earthquake hit the region.

— Masood Shnizai (@ShnizaiM)