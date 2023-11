Cinci persoane, printre care trei copii, de urgență la spital, după ce au fost înjunghiate, în Dublin

Cinci persoane, printre care trei copii, au ajuns la spital, în urma unui accident de ordine publică care a avut loc joi, 23 noiembrie în centrul capitalei Dublin, conform informațiilor relatate de poliția irlandeză, relatează Agerpres.

Presa locală a relatat că este vorba despre un atac prin înjunghiere.

Autoritățile au o pistă clară de anchetă, motiv pentru care încă nu caută o altă persoană.

The scene at Parnell Square in Dublin this evening after an attack outside a school that left five people injured, including three children

— Nicky Ryan (@NickyRyan_)