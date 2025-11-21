Fostul lider francez Nicolas Sarkozy revine în atenția publică odată cu lansarea unei cărți în care descrie experiența detenției sale. Volumul, programat să apară luna viitoare, detaliază cele 20 de zile petrecute în închisoarea La Santé, perioada în care a fost încarcerat după condamnarea pentru conspirație criminală. Publicarea jurnalului vine la scurt timp după eliberarea sa, în contextul în care el contestă în continuare decizia instanței.

Ce conține cartea și cum descrie Sarkozy perioada petrecută în detenție

Potrivit , anunțul privind apariția cărții „Jurnalul unui prizonier” a fost făcut la doar câteva zile după ce Sarkozy a ieșit din penitenciar. Într-un extras din carte, fostul președinte vorbește despre atmosfera apăsătoare și lipsa totală de liniște: „În închisoare nu este nimic de văzut și nimic de făcut. Uit de liniște, care nu există la La Santé (n.red, – închisoarea unde și-a petrecut Sarkozy zilele în spatele gratiilor), unde este mult de auzit. Zgomotul este, din păcate, constant. Dar, la fel ca deșertul, viața interioară se fortifică în închisoare”.

Sarkozy a apărut chiar și prin videoconferință în fața instanței în timpul unei audieri pentru eliberare, moment în care a descris perioada din detenție ca fiind extrem de solicitantă. El a ținut să sublinieze și comportamentul personalului penitenciarului, despre care a spus: „Vreau să aduc un omagiu întregului personal al închisorii, care este excepțional de uman și care a făcut acest coșmar suportabil – pentru că este un coșmar. Nu mi-am imaginat niciodată că, la 70 de ani, voi fi în închisoare. Este o încercare care mi-a fost impusă. Recunosc că este greu, foarte greu. Lasă o amprentă asupra oricărui prizonier pentru că este epuizant”.

Cum arăta viața cotidiană a fostului președinte în celula de la La Santé

Relatările din presa franceză arată că a fost plasat în izolare pentru a fi protejat, fiind ținut într-o celulă de aproximativ nouă metri pătrați, dotată cu duș și toaletă. Săptămânalul Le Point notează că acesta a consumat exclusiv iaurturi, temându-se ca alte alimente să nu fie contaminate. Deși avea posibilitatea să gătească, a refuzat această opțiune, conform unor surse anonime.

În același timp, avocatul său, Christophe Ingrain, care l-a vizitat zilnic, a susținut în fața instanței că Sarkozy s-ar afla în mai mare siguranță în afara penitenciarului. El a explicat că fostul președinte „a primit amenințări cu moartea, a auzit țipete noaptea și intervenții urgente într-o celulă vecină, când un deținut s-a automutilat”.

De ce a ajuns Sarkozy în închisoare și ce urmează în acest dosar

, care a condus țara între 2007 și 2012, este primul lider postbelic francez și primul fost șef de stat al unei țări din UE care ajunge efectiv după gratii. El a fost încarcerat pe 21 octombrie, după ce un tribunal l-a condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală, acuzație care vizează presupusa obținere de fonduri electorale de la regimul lui Muammar Gaddafi. Sarkozy respinge toate acuzațiile și se pregătește pentru un nou proces în primăvara anului viitor.

Înainte de a fi încarcerat, Sarkozy declarase că intenționează să folosească perioada din detenție pentru a scrie, iar jurnalul pare să fie rezultatul direct al acelor zile. Nu este clar dacă volumul va include și detalii despre dieta sa, despre cărțile pe care le-a avut cu el (o biografie în două volume despre Iisus și „Contele de Monte Cristo”) sau despre perioada de izolare strictă, relatează Libertatea.ro. Publicarea cărții are loc într-un moment delicat, cu un proces important pe rol și o atenție publică uriașă asupra situației sale juridice.