Cine pompează bani în alegerile din SUA, cele mai scumpe din istorie? George Soros domină lista donatorilor cu 128 de milioane date democraților

Miliardarul american de origine ungară George Soros este primul pe lista donatorilor mari în alegerile din Statele Unite din acest an, el oferind până acum peste 128 de milioane de dolari cauzele democrate, potrivit unei analize realizate de Washington Post, citat de .

Alegerile intermediare din 8 noiembrie, cele mai scumpe din istorie

Magnații Elizabeth și Richard Uihlein domină lista donatorilor republicani, urmați de fondatorul Citadel, Kenneth Griffin. Alegerile intermediare din 8 noiembrie sunt pe cale să devină cele mai scumpe din istorie.

Alegerile intermediare din acest an din Statele Unite sunt importante nu doar pentru faptul că ele vor decide controlul Congresului de la Washington, precum și viitorul agendei politice a președintelui Joe Biden pentru ultimii doi ani de mandat.

Scrutinul este semnificativ și din punct de vedere al donațiilor primite de candidați, partide și organizații afiliate, sumele cheltuite în campania electorală urmând să atingă o valoare uriașă – peste nouă miliarde de dolari.

Potrivit unei analize realizate de Washington Post, care a studiat datele Federal Election Commission (Comisia Electorală Federală), cei mai mari 50 de donatori din acest ciclu electoral au pompat în mod colectiv 1,1 miliarde de dolari în comitetele politice și alte grupuri care concurează în alegerile din această toamnă.

De la investitori miliardari la magnați din transportul maritim și la moguli de cazinouri, acești megadonatori îi preferă mai ales pe republicani, deși sunt afiliați ambelor tabere.

În fruntea listei se află George Soros, supraviețuitorul Holocaustului născut în Ungaria și filantrop al cauzelor liberale la nivel global, care este principalul donator pentru cauzele democrate în această campanie. Totalul donațiilor mari făcute de Soros pentru democrați a depășit 128.5 milioane de dolari.

El este urmat pe lista donatorilor importanți de Elizabeth și Richard Uihlein, fondatorii unei companii de transport din Wisconsin, care au pompat peste 70 de milioane în mai multe organizații afiliate Partidului Republican.

Pe locul trei în ceea ce privește sumele donate în această campanie electorală se află boss-ul Citadel, Kenneth Griffin, cu aproape 66 de milioane de dolari oferite cauzelor republicane.

Analiza Washington Post a mai indicat că, pe lângă figurile cunoscute de donatori (George Soros, Larry Ellison, Peter Thiel, Charles Schwab), pe lista celor care oferă sume importante în aceste alegeri se găsesc personaje noi, inclusiv câțiva bogați din generația millennials.

Așa cum este, de exemplu, Sam Bankman-Fried, în vârstă de 30 de ani, care a devenit miliardar în urma investițiilor făcute în criptomonede.

De asemenea, publicația a precizat că peste 80 la sută din banii de la donatorii de top din această campanie electorală s-au dus la super PAC-uri (comitete de acțiune politică), care pot accepta sume nelimitate de la persoane fizice și adesea lucrează îndeaproape cu campaniile candidaților, în ciuda regulilor care interzic coordonarea publicității.

Cei mai importanți donatori

Lista celor mai importanți zece donatori în alegerile din Statele Unite din 2022 îi include pe:

1. George Soros – 128,5 milioane de dolari. Supraviețuitor al Holocaustului născut în Ungaria, Soros este un filantrop de frunte pentru cauze liberale la nivel internațional.

Cele mai multe fonduri, 125 de milioane de dolari, au fost oferite celor din DEMOCRACY PAC II, un comitet de acțiune politică care susține candidații democrați.

2. Elizabeth și Richard Uihlein – 70,2 milioane de dolari. Cei doi sunt fondatorii Uline, o companie de materiale de transport și ambalare din Pleasant Prairie (Wisconsin), cu centre de distribuție în SUA, Canada și Mexic.

Cele mai multe donații s-au îndreptat spre CLUB FOR GROWTH ACTION (28.5 milioane de dolari), RESTORATION PAC (20.8 milioane de dolari), WISCONSIN TRUTH PAC (3.5 milioane de dolari), toate susținând candidați republicani.

3. Kenneth Griffin – 65.9 milioane de dolari. Fondatorul, directorul executiv și proprietarul a 80% din Citadel, un fond mutual multinațional, având o avere estimată de 27.2 miliarde de dolari, al 53-lea pe lista Forbes a miliardarilor din Statele Unite.

Recent, el a mutat Citadel de la Chicago la Miami. Principalele sale donații au mers spre două comitete politice care susțin candidații republicani în Camera Reprezentanților și Senat: CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND (25 de milioane de dolari) și SENATE LEADERSHIP FUND (20 de milioane de dolari).

4. Jeffrey Yass – 48,2 milioane de dolari. Fondatorul companiei de investiții Susquehanna International Group, bazată în Philadelphia, Yass este și membru în consiliul celor de la Cato Institute, o organizație libertariană de tip think tank cu sediul la Washington.

El susține în general cauzele republicane în statul Pennsylvania. Donațiile sale mari s-au îndreptat spre CLUB FOR GROWTH ACTION (16,5 milioane de dolari), un PAC care susține candidații republicani, SCHOOL FREEDOM FUND (15 milioane de dolari).

Aceasta este o organizație care susține candidații care s-au opus închiderii școlilor pe perioada pandemiei de COVID-19, și KENTUCKY FREEDOM PAC (5 milioane de dolari), un comitet de acțiune care sprijină realegerea senatorului republican Rand Paul.

5. Sam Bankman-Fried – 39,2 milioane de dolari. Investitorul în vârstă de 30 de ani și CEO al al companiei de tranzacționare pentru criptomonede FTX,

Bankman-Fried a canalizat bani către candidații aliniați cu viziunea sa filantropică despre așa-numitul altruism eficient și pregătirea pentru pandemie, oferind în același timp sume mari grupurilor democrate.

Cele mai importante donații au fost făcute pentru PROTECT OUR FUTURE PAC (27 de milioane de dolari), HOUSE MAJORITY PAC (șase milioane de dolari pentru un comitet de acțiune care susține candidați democrați pentru Camera Reprezentanților) și GMI PAC (două milioane de dolari pentru un PAC care sprijină candidații pro-criptomonede).

6. Stephen Schwarzman – 32,7 milioane de dolari. Președintele și fondatorul The Blackstone Group, magnatul l-a consiliat pe fostul președinte Donald Trump în timpul mandatului său și a prezidat pentru scurt timp forumul de afaceri Strategic and Policy Forum.

Potrivit Bloomberg Billionaires Index, Schwarzman are o avere estimată la 32 de miliarde de dolari, iar în 2014 și 2016 a fost plasat de Bloomberg pe lista celor mai influenți oameni din lume. El a donat 20 de milioane de dolari pentru SENATE LEADERSHIP FUND și 10 milioane de dolari pentru

CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND (comitete care susțin republicani în Senat și Camera Reprezentanților), precum și un milion de dolari pentru campania candidatului republican la Senat, Mehmet Oz, în Pennsylvania.

7. Timothy Mellon – 32,5 milioane de dolari. Președinte al Pan Am Systems, o companie de transport, omul de afaceri din Wyoming este descendentul fostului secretar al Trezoreriei și magnat bancar Andrew Mellon.

Donațiile sale mari au fost oferite grupurilor republicane, precum CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND, WISCONSIN TRUTH PAC, THE SENTINEL ACTION FUND.

8. Larry Ellison – 31 de milioane de dolari. Co-fondator și președinte al companiei de software Oracle, investitor important, Ellison deține aproape toată insula hawaiană Lanai.

El a donat sume importante unui super PAC aliniat cu senatorul Tim Scott, republican din Carolina de Sud, respective 30 de milioane de dolari.

Ellison a mai pompât un milion de dolari în TENNESSEE CONSERVATIVES PAC, un PAC înființat chiar de el, care o susține pe Morgan Ortagus în cursa pentru Camera Reprezentanților din Tennessee.

9. Peter Thiel – 30 de milioane de dolari. Investitorul și co-fondatorul PayPal, printre alte companii, Thiel a ajutat finanțarea unor grupuri care îi susțin pe republicanii J.D. Vance în Ohio (PROTECT OHIO VALUES PAC) și Blake Masters în Arizona (SAVING ARIZONA PAC).

10. Patrick și Shirley Ryan – 26,8 milioane de dolari. Miliardarul din domeniul asigurărilor și soția sa, care locuiesc în Chicago, sunt filantropi și donatori republicani importanți.

Printre altele, ei au donat pentru SENATE LEADERSHIP FUND (14 milioane de dolari), CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND (10 milioane de dolari), AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION (1,5 milioane de dolari).

Organizații donatoare mari

Publicația a prezentat și o listă cu organizațiile care au donat în mod colectiv sute de milioane de dolari pentru a sprijini grupurile republicane și democrate în campania pentru alegerile intermediare din 2022.

One Nation (republican) – 53,5 millioane de dolari

American Action Network (republican) – 47,1 milioane de dolari

Majority Forward (democrat) – 30,3 milioane de dolari

United Brotherhood of Carpenters and Joiners (democrat) – 27,3 milioane de dolari

Fund for Policy Reform (democrat) – 25 milioane de dolari

Koch Industries (republican) – 24,3 milioane de dolari

National Association of Realtors (republican) – 22,8 milioane de dolari

League of Conservation Voters (democrat) – 15,4 milioane de dolari

Stand Together (republican) – 15 milioane de dolari

America Votes (democrat) – 10.8 milioane de dolari

Cel mai scump scrutin

Alegerile intermediare din noiembrie 2022 sunt de departe cele mai scumpe din istoria Americii. Organizația OpenSecrets se așteaptă ca cheltuielile totale pentru alegerile federale din acest an să depășească 9,3 miliarde de dolari, o sumă record.

Prin comparație, scrutinul intermediar din 2018 a acumulat 7,1 miliarde de dolari în finanțare, fiind considerat în acel moment cel mai scump ciclu de campanie intermediar din istorie.

„Marea majoritate a finanțării provine din strângerea de fonduri,” a declarat Jim Ronan, profesor de științe politice la Universitatea Villanova.

„Acum, acestea ar putea fi donații individuale sau PAC, precum și bani de la ambele partide majore. De exemplu, atât Partidul Democrat, cât și Partidul Republican au comitete de campanie pentru Congres, al căror scop este să strângă și apoi să furnizeze bani pentru candidații lor la posturi legislative.”

Republicanii și democrații se află în prezent aproape la egalitate

“Candidații pentru Camera Reprezentanților au strâns fonduri de 1,7 miliarde dolari (873 milioane dolari pentru democrați, 846 milioane dolari pentru republicani), iar candidații la Senat au strâns aproximativ 1,4 miliarde dolari (741 milioane dolari pentru democrați, 621 milioane dolari pentru republicani),” a declarat David Carlucci, un fost senator din statul New York, citând date de la OpenSecrets.

„Deși totalul de finanțare este egal pentru ambele părți, modul în care au obținut acești bani variază în special în cele mai competitive curse,” a afirmat Carlucci.

„Una dintre cele mai cruciale curse, cea pentru Senat in Pennsylvania între John Fetterman și doctorul Mehmet Oz, este unul dintre cele mai bune exemple în acest sens.

Fetterman (democrat) a strâns aproape 48 de milioane de dolari pe tot parcursul ciclului de campanie, în principal din contribuții individuale mici de mai puțin de 200 de dolari (25 de milioane de dolari).

Pe de altă parte, republicanul Oz a strâns aproape 35 de milioane de dolari, în principal din finanțare personală (21 de milioane de dolari).”

Analiștii afirmă că este dificil să se determine dacă cele 9,3 miliarde de dolari pe care OpenSecrets prognozează că sunt strânse pentru alegerile intermediare vor fi cheltuite în totalitate, deoarece campania (și cheltuielile) este încă în desfășurare.

„Cu toate acestea, datele din urmă cu câteva săptămâni au arătat că deja s-au cheltuit 6,4 miliarde de dolari pentru campania din 2022,” a declarat Ronan.

„Și, deoarece cumpărarea de reclame se intensifică întotdeauna cu cât ne apropiem de ziua alegerilor, ne putem aștepta ca acest număr să crească considerabil.

În ceea ce privește locațiile, cursele cheie pentru Senat din Arizona, Georgia, Ohio, Pennsylvania și Wisconsin vor primi probabil cei mai mulți bani în ultimele săptămâni.”

Câți bani vor fi cheltuiți pe aceste alegeri? Comentatorii așteaptă sfârșitul scrutinului ca să tragă linie dar, așa cum susține Carlucci, „alegerile din 2022 vor fi cel mai scump ciclu de campanie pentru intermediare din istorie.”