Ciocniri violente între protestatarii antiguvernamentali din Israel și forțele de ordine din Tel Aviv. Mii de israelieni au cerut demisia lui Netanyahu

Ciocnirile dintre polițiștii și protestatarii israelieni au izbucnit la Tel Aviv după ce mii de oameni s-au adunat pentru a demonstra împotriva guvernului și a cere ca acesta să readucă ostaticii ținuți de Hamas în Gaza și .

Protestatarii au cerut demisia lui Netanyahu și alegeri noi

Unii protestatari din Tel Aviv au purtat fotografii cu femeile soldat care au apărut într-un videoclip la începutul săptămânii, care le arată imediat după ce au fost răpite în timpul atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie.

Unii aveau bannere pe care scria: Opriți războiul. Ei au cerut guvernului să ajungă la un acord pentru eliberarea zecilor de ostatici aflați încă în captivitate, potrivit .

Protestatarii au cerut de asemenea demisia premierului israelian Benjamin Netanyahu și au cerut noi alegeri.

„Toți am văzut videoclipul, nu am putut rămâne acasă după ce guvernul i-a abandonat pe toți acești oameni”, a spus Hilit Sagi, de la grupul Women Protest for Return of All Ostatics.

Șapte persoane au fost arestate la protest sâmbătă seara și cel puțin o persoană a fost rănită, a informat ziarul israelian Haaretz. Protestele au avut loc și în alte părți ale țării, inclusiv în orașul-port Haifa, scrie ziarul.

Diviziunile dintre israelieni s-au adâncit cu privire la modul în care Netanyahu a gestionat războiul împotriva Hamas după atacul care a ucis aproximativ 1.200 de oameni în timp ce 250 au fost luați ostatici.

Aproximativ 36.000 de palestinieni au fost uciși în ofensiva israeliană din Gaza, potrivit ministerului sănătății din teritoriu, mulți dintre ei femei și copii. Se crede că alte câteva mii de oameni sunt îngropați sub dărâmăturile clădirilor distruse și zeci de mii au fost răniți.

45 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene în ultimele 24 de ore

Guvernul lui Netanyahu s-a confruntat cu presiuni crescânde, atât în țară, cât și în străinătate, pentru a opri războiul și a permite ajutorul umanitar să intre în enclava care găzduiește 2,3 milioane de palestinieni, dintre care aproape 80% au fost strămutați.

Săptămâna aceasta, trei țări europene au anunțat că vor recunoaște un stat palestinian, iar procurorul șef al Curții Penale Internaționale a cerut mandate de arestare pentru liderii israelieni.

Vineri, Curtea Internațională de Justiție a ordonat Israelului să încheie ofensiva militară din orașul Rafah din sudul Gazei și să deschidă punctul de trecere a frontierei din apropiere pentru ajutor umanitar crucial. Instanța supremă a ONU a mai spus că Israelul trebuie să ofere anchetatorilor crimelor de război acces în Gaza.

Cu toate acestea, judecătorii nu au ordonat încetarea completă a focului pe întreg teritoriul palestinian, iar Israelul este puțin probabil să respecte decizia instanței – sâmbătă a continuat să bombardeze Rafah, iar medicii palestinieni au declarat că 45 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene, inclusiv femei și copii, în ultimele 24 de ore.

Africa de Sud, care a introdus cazul inițial al ICJ în decembrie, acuză Israelul că a comis genocid împotriva palestinienilor în timpul războiului din Gaza, lucru pe care Israelul îl neagă vehement.