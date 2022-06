Comisia Europeană propune ca Ucraina și Republica Moldova să devină candidate pentru aderarea la UE (VIDEO)

Comisia Europeană a decis, vineri, să propună ca Ucraina și Republica Moldova să devină candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat că executivul comunitar a propus ca Ucraina să devină țară candidată pentru aderarea la UE. Ea a făcut anunțul îmbrăcată în culorile Ucrainei: o cămașă albastră peste care a avut un sacou galben.

„Ucraina a demonstrat clar aspirația și de a se ridica la înălțimea valorilor și standardelor europene”, a declarat șefa Comisiei Europene.

Today, the has adopted its Opinions on the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia, after assessing them against our rigorous standards ↓



— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)