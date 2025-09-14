B1 Inregistrari!
Concedieri în lanț, în SUA, după comentarii controversate despre uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Despre cine este vorba

Concedieri în lanț, în SUA, după comentarii controversate despre uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Despre cine este vorba

Elena Boruz
14 sept. 2025, 12:41
Concedieri în lanț, în SUA, după comentarii controversate despre uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Despre cine este vorba
Charlie Kirk Sursa foto. Hepta / Zuma Press / Jerry Mennenga
Cuprins
  1. Cine este cel mai cunoscut jurnalist concediat
  2. Ce s-a întâmplat cu agentul Secret Service
  3. Cum au reacționat companii și echipe sportive
  4. Ce sancțiuni au apărut în educație
  5. Au existat cazuri și în alte domenii
  6. Ce măsuri iau autoritățile americane
  7. Cum a murit Charlie Kirk

Val de concedieri și suspendări în Statele Unite, după ce mai multe persoane, printre care jurnaliști, profesori, agenți federali și chiar pompieri, au făcut comentarii considerate nepotrivite sau lipsite de empatie în legătură cu uciderea lui Charlie Kirk, activist conservator cunoscut pentru pozițiile sale pro-Trump și discursul său adesea polarizant.

Potrivit agenției EFE, citat de agerpres, zeci de angajați din domenii diferite și-au pierdut locul de muncă în ultimele zile, în urma reacțiilor publice pe rețelele de socializare sau în spațiul mediatic.

Cine este cel mai cunoscut jurnalist concediat

Unul dintre cele mai discutate cazuri este cel al analistului politic Matthew Dowd, concediat de postul de televiziune MSNBC. El a sugerat că moartea lui Kirk ar fi fost influențată de radicalizarea discursului său.

„Gândurile pline de ură duc la cuvinte pline de ură, care, la rândul lor, duc la acțiuni pline de ură”, a declarat Dowd la televizor, provocând imediat un val de reacții critice.

Ce s-a întâmplat cu agentul Secret Service

Un agent al Secret Service, agenția însărcinată cu protejarea președintelui american, a fost dat afară după ce a scris pe rețelele sociale că Kirk „răspândea ură și rasism” și că, drept urmare, „karma este inevitabilă”. Declarația a fost considerată inacceptabilă pentru un angajat al unei instituții federale.

Cum au reacționat companii și echipe sportive

În mediul privat, reacțiile nu au întârziat. Carolina Panthers, echipă din NFL (liga de fotbal american profesionist), și compania aeriană Delta Air Lines au confirmat concedierea unor angajați care au făcut comentarii similare despre moartea lui Kirk pe rețelele sociale. Ambele organizații au invocat încălcarea codului etic și a politicilor interne.

Ce sancțiuni au apărut în educație

Un profesor din comitatul Clay, Florida, cu o experiență de peste 30 de ani în învățământ, a fost suspendat după ce a postat online un mesaj controversat, legat de declarațiile lui Kirk din 2023 despre folosirea armelor de foc.

„37 de ani în învățământul public, sunt dispus să încasez un glonț pentru copiii mei. Nu, nu jelesc (moartea lui Kirk), el a ales să se sacrifice pentru drepturile care trebuie protejate. Karma e oribilă”, a  scris profesorul.

Au existat cazuri și în alte domenii

Un pompier din New Orleans este investigat după ce a numit glonțul care l-a ucis pe activist „un dar de la Dumnezeu”, comentariu pe care ulterior l-a șters. În plus, compania DC Comics a decis să anuleze noua serie Red Hood după ce autoarea, Gretchen Felker-Martin, a scris imediat după atac: „Sper că glonțul se simte bine”.

Ce măsuri iau autoritățile americane

Pe lângă concedierile decise de angajatori, Departamentul de Stat al SUA a avertizat că va revoca sau retrage vizele străinilor care batjocoresc moartea lui Kirk. Secretarul de stat adjunct, Christopher Landau, a cerut publicului să raporteze mesajele jignitoare pentru ca autoritățile să ia măsuri.

Cum a murit Charlie Kirk

Charlie Kirk, figură centrală a conservatorismului american și apropiat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal miercuri în timp ce participa la o dezbatere la Universitatea Utah Valley, în fața a mii de tineri. Atacatorul, Tyler Robinson, un bărbat alb de 22 de ani, a tras cu o pușcă de pe acoperișul unei clădiri din apropiere.

Conform informațiilor din presa străină, acesta provine dintr-o zonă suburbană a statului Utah și locuia împreună cu părinții într-o casă evaluată la circa 600.000 de dolari. Vecinii au fost șocați să afle gestul macabru pe care Tyler l-a săvârșit, deoarece nu cunoșteau ca acesta să aibă astfel de apucături violente

