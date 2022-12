Coreea de Nord a lansat două rachete balistice în Marea Japoniei

Coreea de Nord a lansat duminică două rachete balistice către Marea Japoniei. Evenimentul a avut loc la câteva zile după ce guvernul de la Phenian a anunțat testarea cu succes a unui motor cu combustibil solid de mare putere cu scopul de a dezvolta o nouă armă, potrivit

„Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică neidentificată către Marea de Est”, acuză autoritățile sud-coreene. În ciuda sancțiunilor internaționale care îi afectează programele de înarmare, Coreea de Nord a adunat un arsenal impresionant de rachete balistice intercontinentale, alimentate cu combustibil lichid. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a acordat o prioritate strategică dezvoltării de motoare cu combustibil solid pentru a produce rachete mai avansate, precum testul de succes anunţat vineri.

North Korea launched a suspected ballistic missile Sunday toward waters off its east coast

