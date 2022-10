Coreea de Nord: Al patrulea exercițiu cu rachete balistice din ultima săptămână

Cel puţin două rachete balistice ar fi fost trase din Coreea de Nord spre Japonia sâmbătă dimineață, anunță paza de coastă japoneză, scrie

Televiziunea națională din Japonia a declarat că mai multe rachetele au aterizat în Marea Japoniei, deși în afara zonei economice exclusive a Japoniei.

Coreea de Nord a efectuat un număr record de teste de armament în acest an, în special rachete balistice.

Aceasta esta a patra lansare de acest fel în ultima săptămână. Regimul a ordonat lansarea a două rachete balistice cu rază scurtă de acţiune, joi, la câteva ore după ce vicepreşedinta Statelor Unite, Kamala Harris, a părăsit Coreea de Sud. În cursul vizitei sale, Kamala Harris s-a deplasat la frontiera puternic militarizată cu Coreea de Nord, în cadrul unei călătorii destinate să consolideze angajamentele în domeniul apărării dintre Washington şi Seul.

