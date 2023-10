Corneliu Bjola,  profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford: „Strategia în momentul de față a teroriștilor Hamas este copiată de la ISIS”

Corneliu Bjola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, a declarat în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, că Hamas încearcă prin actele de cruzime să copieze strategia ISIS:

„Hamas, organizație teroristă din zona Fâșia Gaza, și-a dorit și își doresc, ca obiectiv explicit, distrugerea statului Israel și stabilirea unui stat islamic. Speranța a fost până în momentul de față că o anumită angrenare economică le va dilua această atitudine. E foarte clar că acest lucru nu s-a întâmplat.

La fel ca Putin care a invadat Ucraina și a vrut să distrugă Ucraina, la fel Hamas vrea să distrugă Israel. Problema unde se pune este de la intenție la capacitate. Are Hamas capacitatea să facă acest lucru? Ca organizație de sine stătătoare nu are, poate provoca foarte multă distrugere, dar nu are capacitate. Strategia în momentul de față este una copiată de la ISIS. Cruzime care să antreneze o reacție foarte puternică din partea Israelului, care ulterior să fie folosită pentru radicalizarea altor grupuri din zonă. Este o situație foarte explozivă care are implicații și pentru Europa”.

Potrivit lui Corneliu Bjola toate canalele de socializare asociate cu Hamas trebuiau închise demult, așa cum s-a întâmplat în cazul ISIS:

„Dacă folosim paradigma ISIS, toate canalele de socializare în masă afiliate cu Hamas trebuiau înschise demult. Așa s-a procedat cu ISIS care a recrutat tineri din Marea Britanie, din Franța, de peste tot și exportau dezinformare. Asta e strategia Hamas să folosească toate imaginile posibile, de aia a cerut ci vililor să nu plece din Gaza, se vor folosi de ei, îi vor folosi pe bază de scuturi umane, în speranța că asta va inflama și mai departe Iordania și pe ceilalți”.

Corneliu Bjola a mai spus că Israelul trebuie să aibă mare grijă cum va intra în Fâșia Gaza pentru că este un stat care spre deosebire de Rusia sau Hamas respectă regulile războiului:

„Este o situație foarte complicată pentru Israel, care trebuie să respecte regulile războiului. Ei nu sunt Rusia care rad tot, nu sunt Hamas, Hamas nu respectă nicio lege, am văzut cu toții actele de cruzime, dar în același timp trebuie să aibă grijă cum vor intra.

Cât privește Iran, nu știu dacă are capacitatea să intre într-un război regional, dar are capacitatea să susțină toate aceste grupuri pe care le vedem în momentul de față”.